Türk İHA'larına Deprem Görevi!

İstanbul’da bugün hissedilen deprem sonrası, bölgede durum tespiti ve koordinasyonun sağlanması amacıyla insansız hava araçları devreye alındı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI ve TB2, kısa sürede havalanarak İstanbul semalarında görev pozisyonlarına geçti. Bahsi geçen operasyonla birlikte insansız hava araçlarının afet durumlarında ne kadar büyük önem arzettikleri bir kez daha görülmüş oldu. İşte detaylar...

Bayraktar AKINCI ve TB2 Deprem Görevine Çıktı!

Depremin ardından bölgedeki altyapı durumunu hızlı şekilde analiz etmek ve kriz yönetimini sahaya taşımak için AKINCI ve TB2 platformları aktif hale getirildi. Yer birimleriyle eş zamanlı çalışan bu hava araçları, geniş görüntü aktarımı kabiliyetleri sayesinde olası yapısal hasarların belirlenmesinde ana rolü üstlendi. Bayraktar TB2, özellikle geniş alanlarda hızlı tarama yaparak acil ihtiyaç duyulan bölgelere dair anlık veri akışı sağladı.

AKINCI ise daha yüksek irtifadan, geniş kapsama alanı ile operasyon merkezlerine detaylı görsel bilgi gönderdi. İki sistemin birlikte çalışması, sahadaki ekiplerin yönlendirilmesinde büyük avantaj sundu. Görüntüleme dışında komuta-kontrol sistemlerinin güçlendirilmesinde de önemli bir işlev gören İHA’lar, afet anlarında haberleşme desteği sunarak yerel birimlerin koordinasyonunu kolaylaştırdı. Hâlihazırda görevlerini sürdüren AKINCI ve TB2’lerin, ihtiyaç durumuna göre bölgede daha uzun süre kalabileceği ifade ediliyor.

Bayraktar AKINCI Teknik Özellikleri

Boyutlar: Kanat Açıklığı: 20 metre Uzunluk: 12,3 metre Yükseklik: 4,1 metre

Performans: Servis Tavanı: 40.000 feet Operasyonel İrtifa: 30.000 feet Havada Kalış Süresi: 24+ saat Seyir Hızı: 150 KTAS Maksimum Hız: 240 KTAS Operasyonel Menzil: 6.000 km

Ağırlık ve Yük Kapasitesi: Azami Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

Güç Sistemi: Motor Seçenekleri: 2 x 450 hp Turboprop Motor 2 x 750 hp Turboprop Motor 2 x 850 hp Turboprop Motor

Haberleşme: LOS (Görüş Hattı) ve BLOS (Görüş Hattı Ötesi) haberleşme sistemleri

Faydalı Yükler: ISR (İstihbarat, Gözetleme ve Keşif): Simultane EO/IR/LD/LRF Gimbal Kamera Sistemi Çok Amaçlı AESA Radar SIGINT (Sinyal İstihbaratı) Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar INS/GPS, IR Güdümlü Mühimmatlar Seyir Füzeleri Füzeler ve Standoff Füzeleri Havadan Havaya Füzeler

Otonom Özellikler: Kalkış, iniş, seyir ve taksi işlemlerinde tam otonom yetenek



Bayraktar TB2-T AI Teknik Özellikleri

Motor Tipi : Turbojet motor (Beklenen)

: Turbojet motor (Beklenen) Maksimum Hız : 160 knot (300 km/s)

: 160 knot (300 km/s) Maksimum İrtifa : 30.318 feet (yaklaşık 9.24 km)

: 30.318 feet (yaklaşık 9.24 km) Tırmanma Süresi (30.000 feet) : 30 dakikadan kısa

: 30 dakikadan kısa Maksimum Kalkış Ağırlığı : Artırılmış kalkış ağırlığı

: Artırılmış kalkış ağırlığı Faydalı Yük Kapasitesi : Geliştirilmiş faydalı yük kapasitesi

: Geliştirilmiş faydalı yük kapasitesi Uçuş Süresi : Uzun süreli yüksek irtifada kalabilme

: Uzun süreli yüksek irtifada kalabilme Otonom Uçuş Özellikleri : Yapay zeka destekli otonom uçuş, görsel navigasyon, arazi referanslı seyrüsefer, otonom iniş-kalkış

: Yapay zeka destekli otonom uçuş, görsel navigasyon, arazi referanslı seyrüsefer, otonom iniş-kalkış Yapay Zeka Bilgisayar Sayısı : 3 adet yapay zeka bilgisayarı

: 3 adet yapay zeka bilgisayarı Rota Planlama : Dinamik rota planlaması, en uygun uçuş rotası belirleme

: Dinamik rota planlaması, en uygun uçuş rotası belirleme Hedef Tespit ve Teşhis : Görsel olarak hedef tespiti ve teşhis yapabilme

: Görsel olarak hedef tespiti ve teşhis yapabilme Kullanım Alanları: Hava muharebesi, elektronik harp, keşif, gözetleme, saldırı

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın