Türkleri Hedef Alıyor: Şifreleri ve Özel Bilgileri Çalan Kötü Amaçlı Yazılıma Dikkat!

Mobil pazarın gelişimiyle birlikte tüm özel veriler artık akıllı telefonlara taşındı. Durum böyle olunca, bilgisayar korsanları özel bilgiler ve banka şifreleri dahil birçok veriyi ele geçirmek için akla hayale gelmeyecek yollara başvuruyor. Son raporlar, BlankBot isimli bir Android trojanının Türk kullanıcıları hedef aldığını gösteriyor.

BlankBot İsimli Kötü Amaçlı Yazılım Türk Android Kullanıcılarını Hedef Alıyor

BlankBot isimli kötü amaçlı yazılımın Android kullanan Türk kullanıcıları hedef aldığı ortaya çıktı. Çalışma mantığı diğer trojanlarla benzer olan bu yazılım, bulaştığı cihazlarda ekran görüntüleri alabiliyor, klavye girişlerini kaydedebiliyor ve oluşturduğu sahte sayfalarla kullanıcıları özel bilgilerini girmeleri konusunda kandırmaya çalışıyor.

BlankBot'un halen geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor ve bu, belki şimdi olmasa da ilerleyen dönemde Türk kullanıcıları için potansiyel bir tehlike oluşturabilir. Bununla birlikte, bir Google yetkilisi The Hacker News'e verdiği demeçte şu an için Google Play Store'da trojanı içeren herhangi bir uygulama bulamadıklarını söyledi.

Google sözcüsünün açıklaması yüreklere bir miktar su serpse de yine de temkinli olmak gerekiyor. Zira, daha önce Google Play Store denetimlerinden kaçan ve cihazlara bulaşan onlarca kötü yazılım mevcut. Bu nedenle, bir uygulama indirmeden önce bir kez daha düşünmek ve uygulamanın güvenli olduğundan emin olmak gerekiyor.