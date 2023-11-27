Türk Mühendislerden Yeni Elektronik Oy Sistemi: Yerel Seçimlerde Kullanılabilir!

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler, teknoloji şirketi VOITERM liderliğindeki Türk mühendislerin ülkenin ilk kapalı devre elektronik oylama sistemini geliştirmesiyle önemli bir teknolojik değişime sahne olabilir.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylamaya geçişin gerekliliğini vurgulaması konuyla ilgili tartışmaların başlamasına neden olmuştu.

VOITERM'in sistemi seçim güvenliğini artırmayı ve oy verme sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü verilerine göre dünya genelinde ülkelerin yalnızca %21'inin elektronik oylama sistemlerini kullandığı belirtiliyor.

Yeni Elektronik Oy Sistemi Pek Çok Sorunun Önüne Geçecek

VOITERM'in Kurucusu ve Genel Müdürü Cengiz Pişirici, dijital seçim sistemlerinin beş yıllık geçmişine dikkat çekerek 15 aylık yoğun bir geliştirme sürecinin altını çizdi.

Türkiye'de somut bir örneği bulunmayan sistem, seçim güvenliği, gizlilik, manipülasyon ve siber tehditler gibi endişeleri giderecek. Kablosuz iletişim teknolojileri üzerinde çalışan ve dış müdahalelerden izole edilen sistem, uzaktan sızmaların anında tespit edilmesini ve önlenmesini de sağlıyor.

Cengiz Pişirici, herhangi bir ağa bağlı olmayan sistemin cumhurbaşkanlığı, parlamento, yerel yönetim ve siyasi parti seçimleri de dâhil olmak üzere çeşitli seçimlerde kullanılmaya hazır olduğunu belirtti. Yeni sisteme yönelik, gümrük kapılarında ve dış temsilciliklerde pilot uygulama gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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