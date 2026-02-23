Türk Oyun Sektörü 1 Milyar Dolar Sınırını Aştı: 2025 Hedefi Gerçek Oldu

Türkiye oyun sektörü, 2025 yılında dolar bazında yaklaşık yüzde 25 büyüme kaydederek 1,01 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. 50 milyon oyuncu sayısına yaklaşan sektörde, Türkiye'nin İnternet kullanım oranı ise yüzde 90,9 seviyesine çıktı.

Gaming in Türkiye | MENA | EU tarafından 10 yıldır aralıksız hazırlanan "Türkiye Oyun Sektörü Raporu", 2025 versiyonu ile sektöre dair güncel pazar verilerini ve ana eğilimleri ortaya koydu. Rapora göre, 2024'te 810 milyon dolar bandında olan Türkiye oyun pazarının büyüklüğü, 2025'te 1 milyar 10 milyon dolara yükselerek 1 milyar dolar eşiğini aştı.

Sektör Dolar Bazında %24,69 Büyüdü

Raporda yer alan verilere göre, Türkiye oyun pazarı 2025'te bir önceki yıla kıyasla dolar bazında yaklaşık 200 milyon dolar artış gösterdi. Türk Lirası bazında büyüme oranı ise %51,46 olarak gerçekleşti. Türkiye'de internet kullanıcı sayısı yaklaşık 77 milyon seviyesindeyken, 16–74 yaş grubunda internet kullanım oranı %90,9'a ulaştı. Aktif oyuncu sayısı 50 milyon bandına yaklaşırken, oyuncu profilinin %46'sını kadınlar, %54'ünü erkekler oluşturuyor.

Gaming in Türkiye | MENA | EU CEO'su Ozan Aydemir, "Global oyun pazarı hikâyesinde kontrolsüz hızlı genişleme dönemi bitti; şimdi derinleşme ve ustalık dönemi başladı. Artık büyümenin motoru sadece yeni oyuncu kazanmak değil; mevcut oyuncuların dünyalarımıza ne kadar bağlı kaldığı ve toplulukların ne kadar doğru yönetildiği ile ölçülüyor" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Türkiye tarafında altyapı güçlenirken, oyuncuya ulaşmak teknik olarak hiç olmadığı kadar mümkün; ancak o oyuncunun zamanı ve ilgisini kazanmak için verilen rekabet hiç olmadığı kadar yoğun."

Akıllı Yatırım ve Kaliteli Büyüme Dönemi

Aydemir, girişimcilik ve yatırım ikliminin daha seçici ve "akıllı" bir yapıya evrildiğini vurguladı. Startups.watch'un yatırım verilerine dayanan Gaming Snapshot çıktılarının, 2025'te yatırım turlarının temkinli seyrine rağmen exit'lerin devam ettiğini ve Türkiye'nin potansiyelini koruduğunu gösterdiğini belirtti.

Aydemir ayrıca, BTK verilerine göre fiber erişim ve genişbant tarafındaki artışın oyun deneyimini doğrudan etkilediğini; oyunun artık yalnızca bir içerik değil, erişim–servis–topluluk birleşimiyle sunulan bir "deneyim paketi" haline geldiğini kaydetti.

Dijital Yerel Geliştiriciler Rehberi

Rapor, önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Türkiye'deki yerel oyun firmalarını isim isim statik bir liste halinde paylaşmak yerine, ekosistemin hızlı değişen yapısı nedeniyle veriyi analiz ve yorum formatında sunuyor. Yıl boyunca yapılan takip sonucunda; firma sayısı, platform odaklı dağılım ve şehir bazlı yoğunlaşma gibi metriklerle Türkiye'nin üretim kapasitesine dair daha güncel ve doğru bir panorama oluşturuluyor.

Billonga, Boğaziçi Ventures, Türk Telekom GAMEON, GPay, JAI Portal, Joygame, Joygame Select, KOCCA ve Xsolla'nın sponsorluğunda yayınlanan rapor; espor ekosistemi ile mobil, konsol ve PC tarafındaki trendleri ve tüketim alışkanlıklarını, veriye dayalı analiz ve yorumlarla kapsamlı biçimde ele alıyor.