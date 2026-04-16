Xiaomi, 180Hz Yenileme Hızı Sunan Ucuz Monitörünü Tanıttı!

Xiaomi, kısa süre önce Redmi G24Q monitörünü duyurdu. Şık tasarımının yanı sıra kullanıcıları üzmeyecek teknik özelliklerle gelen model düşük fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Redmi G24Q’nun özellikleri ve fiyatı!

Redmi G24Q Özellikleri Neler?

Ekran Paneli: IPS

Çözünürlük: 2560 x 1440 (2K)

Yenileme Hızı: 180Hz

Parlaklık: 400 nit (VESA DisplayHDR 400)

Renk Gamı: %94 DCI-P3, %100 sRGB

Görüş Açısı: 178 Derece

Senkronizasyon: AMD FreeSync

Göz Koruma: TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık, Xiaomi QingShan, DC Dimming

Bağlantı Portları: 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4

Ergonomi: Yükseklik ayarı, eğme, döndürme

Montaj: VESA 75 x 75 mm uyumlu

Redmi G24Q, 24 inçlik 2K çözünürlük ve 180Hz yenileme hızına sahip IPS bir panelle geliyor. Bu panel teknolojisi TN ekranlara kıyasla daha canlı renkler ve daha doğal, gerçekçi görüntüler sunabiliyor. Ayrıca IPS panellerin genel olarak daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir yapıya sahip olduğunu belirtelim.

Redmi G24Q modelinde 400 nit parlaklık değeri karşımıza çıkıyor. Giriş segmenti bir monitör olarak değerlendirildiğinde bu seviye günlük kullanım ve oyun deneyimi için yeterli bir parlaklık sunuyor diyebiliriz.

Modelin %100 sRGB renk gamı desteği sayesinde içerikler ekranda renk doğruluğunu kaybetmeden ve olması gerektiği tonlara oldukça yakın bir şekilde görüntülenebiliyor. Bu da özellikle görsel netlik ve renk hassasiyeti isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Cihazda göz sağlığını korumaya yönelik özellikler de mevcut. Bu kapsamda ekranda TÜV Rheinland düşük mavi ışık sertifikası bulunuyor. Bu sertifika gözlere zarar verebilecek yüksek enerjili mavi ışık miktarının belirli bir seviyenin altına indirdiğini gösteriyor.

Buna ek olarak Xiaomi’nin geliştirdiği QingShan göz koruma teknolojisi renkleri belirgin şekilde sarartmadan zararlı mavi ışığı filtreleyebiliyor. DC karartma teknolojisi ise ekran titreşimini ortadan kaldırarak uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltıyor.

Redmi G24Q Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Redmi G24Q monitörün fiyatı 749 yuan olarak duyuruldu. Bu da yaklaşık 4.925 TL’ye karşılık geliyor. Cihazın ilk etapta Çin pazarında satışa sunulması planlanırken, ilerleyen dönemde küresel pazarlara da gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Xiaomi ve Redmi markalı monitörlerin Türkiye’de çeşitli e-ticaret platformlarında satıldığını düşündüğümüzde Redmi G24Q modelinin de ilerleyen süreçte Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Redmi G24Q monitörlere fazla bütçe ayırmak istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek diyebilirim. Özellikle göz sağlığını korumaya yönelik özellikleri, 2K çözünürlüğü ve 180Hz yenileme hızıyla fiyatına rağmen üst düzey özellikler sunacağını söyleyebilirim.