16 GB RAM'li Android Telefon Geliyor! Çift 200 MP Kameraya Sahip

OPPO yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Find X9 Ultra isimli Android telefonun RAM ve depolama seçenekleri açıklandı. Telefonun RAM tarafında iki farklı, depolama tarafında ise üç farklı seçenek bulunacak. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi yer alacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ön Kamera: 50 MP

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Batarya Kapasitesi: 7.050 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9 Ultra'da Kaç GB RAM Bulunacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X8 Ultra'da da aynı RAM ve depolama seçenekleri tercih edilmişti.

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Find X9 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemcinin oyun performansı konusunda oldukça iddialı olduğunu belirtelim. Öyle ki bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci daha önce OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 Ultra ve POCO F8 Ultra dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm gibi daha eski nesil bir işlemciye kıyasla daha az ısınma, daha uzun pil ömrü ve daha yüksek performans sunuyor. Serinin önceki modeli Find X8 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemci de çoğu oyunu kasma veya donma gibi sorun olmadan çalıştırabiliyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonda AMOLED ekran bulunacak. AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Cihaz ayrıca 1440 x 3168 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X8 Ultra'da ise 6,82 inç ekran büyüklüğü, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Find X8 Ultra ayrıca 2.500 nit maksimum parlaklığa sahip. Buna göre yeni telefon, 2.500 nit veya üzeri bir parlaklık ile birlikte gelebilir. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Bu arada yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edildiğini belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO Find X9 Ultra, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan Find X8 Ultra, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda A6 Pro, Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Find X9 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 84 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9 Ultra, Find X9 Pro'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Konuya dair herhangi bir bir açıklama yapılmadığını, bu nednele telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X9 Ultra'nın en iyi amiral gemisi modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun güçlü işlemci sayesinde en iyi grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Telefon yalnızca işlemcisiyle değil aynı zamanda kamerası, batarya kapasitesi ve şarj hızıyla da dikkatimi çekti. Cihaz, yüksek çözünürlüğe sahip dörtlü arka kamera sistemi sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Bu arada telefonun hem uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olabileceğini belirteyim.