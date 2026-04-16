144Hz AMOLED Ekranlı Telefon Geliyor! Çok Güçlü İşlemcisi Var

Motorola'nın merakla beklenen yeni telefonu Edge 70 Pro'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Edge 70 Pro'nun ekran özellikleri ve işlemcisi belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu işlemci sayesinde çoğu mobil oyun sorunsuz oynanabilecek.

Motorola Edge 70 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 5.200 nit

5.200 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass 7i

Gorilla Glass 7i İşlemci: Dimensity 8500 Extreme

Dimensity 8500 Extreme Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

Motorola Edge 70 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran ile birlikte gelecek. AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Cihaz, 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 5.200 nit maksimum parlaklık sunacak. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Cihaz ayrıca Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Motorola Edge 60 Pro'da 6,7 inç ekran boyutu, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık mevcut.

Motorola Edge 70 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Edge 70 Pro gücünü Dimensity 8500 Extreme işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Mediatek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek hıza sahip hem de daha verimli çalışıyor.

Söz konusu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, yoğun efektlere sahip Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra Asphalt 9, League of Legends: Wild Rift, PUBG Mobil ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabiliyor. Bu arada Edge 60 Pro'da Dimensity 8350 Extreme bulunuyor. Bu işlemci de çoğu mobil oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor.

Motorola Edge 70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen Motorola Edge 70 Pro, 22 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Çok şık bir tasarıma sahip Motorola Edge 60 Pro, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Motorola Edge 70 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Edge 70 Pro, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye fiyatı 56 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Motorola Edge 70 Pro'nun ekran özellikleri ve işlemcisi dikkatimi çekti. Bence yenileme hızı telefonlarda oldukça önemli çünkü telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Yüksek yenileme hızına sahip cihazlarda akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu net şekilde hissediliyor.

Yüksek çözünürlüğe sahip AMOLED ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise renklerin çok canlı olması. Telefondaki işlemcinin ise hem günlük kullanım hem de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunduğunu belirteyim.