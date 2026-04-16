Motorola'dan Galaxy Z Flip 7 Rakibi Telefon Geliyor! 165Hz Ekranı Var

Motorola’nın Galaxy Z Fold 7 rakibi yeni katlanabilir telefonu için geri sayım başladı. Motorola Razr 70 Ultra ismiyle piyasaya çıkması beklenen model, kısa süre önce bir sertifika aldı. Bu gelişme cihazın tanıtımının çok yakında yapılacağına işaret ediyor. İşte merak edilen detaylar!

Motorola Razr 70 Ultra TENAA Sertifikası Aldı

Motorola Razr 70 Ultra, XT2655-4 model numarasıyla TENAA sertifikası aldı. Bu sertifika akıllı telefonun ekran, işlemci ve batarya gibi temel özelliklerini dolaylı yoldan da olsa doğruluyor diyebiliriz.

Motorola Razr 70 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.9 inç OLED (2992 x 1224 piksel)

Dış Ekran: 4 inç OLED (1272 x 1080 piksel)

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3.53 - 4.32 GHz)

RAM: 8GB / 10GB / 12GB / 16GB

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 68W

Boyutlar: 171 x 73.9 x 7.2 mm

Ağırlık: 199 gram

Güvenlik: Yan tarafta parmak izi sensörü

Motorola Razr 70 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Razr 70 Ultra modelinde 6,9 inç boyutlarında 2992 x 1224 piksel çözünürlük sunan OLED bir ana ekran mevcut olacak. Cihazın dış ekranıysa 4 inç boyutlarında olacak ve 1272 x 1080 piksel çözünürlüğü destekleyecek. Bununla birlikte iki panelin de 165Hz yenileme hızlarını desteklemesi bekleniyor.

Burada geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Razr 60 Ultra'nın da aynı ekran özelliklerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yani yeni model bir son dakika değişikliği yaşanmadığı sürece selefine benzer bir ekran performansı sunacak.

Motorola Razr 70 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Katlanabilir telefonda 2024 yılında tanıtılan amiral gemisi işlemcisi Qualcomm Snapdragon 8 Elite yer alacak. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, 4 nm tabanlı işlemci modellerine kıyasla daha yüksek performans sunuyor. Aynı zamanda daha az güç tüketebiliyor.

Söz konusu donanımın halihazırda OPPO Find N5, Xiaomi 15 Ultra ve OnePlus 13 gibi üst seviye akıllı telefonlarda yer aldığını belirtelim. Oyun performansında ise Genshin Impact’te 60 FPS seviyesinde bir performans aldığını görebiliyoruz. Yani en iyi grafikli mobil oyunları herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Motorola Razr 70 Ultra'da OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) desteğine sahip 50 megapiksellik bir ana kamera yer alacak. Kullanıcılar bu sayede fotoğraf çekerken el titremesinden kaynaklanan istenmeyen bulanıklık sorunlarıyla karşılaşmayacak. OIS teknolojisi devreye girerek daha net, daha dengeli ve yüksek kaliteli görüntüler elde edilmesine yardımcı olacak.

Modelde tüm bunlara ek olarak 50 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ultra geniş açı kamera da yer alacak. Bu sensör, kullanıcıların kadraja daha fazla detay sığdırmasına olanak sağlayacak. Önde ise 50 megapiksellik bir selfie kamerası kullanılacak.

Motorola Razr 70 Ultra'nın Batarya Özellikleri Neler Olacak?

TENAA sertifikasına göre Razr 70 Ultra'da 4.700 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Ancak bu değerin Çin pazarı için geçerli olduğu belirtiliyor. Güvenilir kaynaklara göre cihazın global versiyonunda ise 5.000 mAh seviyesinde daha yüksek kapasiteli bir pil kullanılacak. Bu pil, 68W kablolu, 30W kablosuz şarj hızlarını da destekleyecek.

Motorola Razr 70 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Şu ana dek katlanabilir telefonun tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak selefi Razr 60 Ultra'nın nisan ayının sonunda satışa çıktığını söyleyebiliriz. Eğer Motorola bir önceki modelin tanıtım tarihine sadık kalırsa, yeni telefon bu ay veya en geç mayıs ayında kullanıcılara sunulabilir.

Motorola Razr 70 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola ülkemizde çok fazla aktif olmasa da şirketin Razr 60 ve Edge 70 gibi telefonlarının satıldığını görebiliyoruz. Şu an için markadan bir açıklama gelmediğini, fakat Razr 70 Ultra'nın Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin bulunduğunu belirtelim.

Motorola Razr 70 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Razr 60 modeli Türkiye’de 49.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni nesil Motorola Razr 70 Ultra selefinin özelliklerini büyük ölçüde devam ettirse de pil tarafında çeşitli iyileştirmelerle geliyor. Tüm bu detayları göz önüne aldığımızda, cihazın Türkiye’de 55 ila 60 bin TL aralığında satılabileceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Motorola Razr 70 Ultra, içe doğru katlanabilen akıllı telefonlara karşı ilgisi olan kullanıcılar için önemli bir alternatif olacak diyebilirim. Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 5.000 mAh pili ve 165Hz yenileme hızına sahip ekranıyla amiral gemisi düzeyinde bir performans sunacağını da söylemek mümkün.