8.000 mAh Bataryalı Tablet Geliyor! 144Hz OLED Ekran ve Dahası

OPPO'nun yeni tableti Pad Mini'ye dair önemli bilgiler paylaşılmaya devam ediliyor. Daha önce renk seçenekleri açıklanan Pad Mini'nin bu kez ekran özellikleri ve batarya kapasitesi belli oldu. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Tablet ayrıca yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OPPO Pad Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran boyutu : 8.8 inç

: 8.8 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.5K

2.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5

: Snapdragon 8 Gen 5 Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 67W

OPPO Pad Mini'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Pad Mini, OLED ekran ile birlikte gelecek. Bu arada OLED siyahları derin siyah olarak gösteriyor. Yani böylece karanlık sahnelerde grileşme problemi yaşanmıyor. Renklerin ise çok canlı olduğunu belirtelim. Cihaz, 144Hz yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Örneğin menülerde gezerken bile bu belirgin şekilde hissedilecek.

Pad mini ayrıca 2.5K çözünürlüğe sahip olacak. OPPO'nun diğer tableti Pad 5'te 2120 x 3000 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni modelde 1100 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık sayesinde tablet hem aydınlık odalarda hem de dışarıda rahatça kullanılabilecek.

OPPO Pad Mini'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni tableti, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Pad Mini ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise tabletin kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Bu arada OPPO'nun diğer tableti Pad 5'te 10.420 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO Pad Mini'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Android tablette Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. İşlemcinin 3.32 GHz hızındaki altı çekirdeği internette gezinme gibi işlerde, 3.8 GHz hızındaki iki çekirdeği ise oyun ve video düzenleme gibi ağır işlerde devreye giriyor. Bu da pil ömrüne olumlu bir katkı sağlıyor.

Snapdragon 8 Gen 5 oldukça iddialı bir oyun performansına sahip. Öyle ki bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Snapdragon 8 Gen 5 daha önce OnePlus Ace 6T, OnePlus 15R, Realme Neo 8 ve dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti.

OPPO Pad Mini Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad Mini, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Pad 5, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

OPPO Pad Mini Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Find X9 Pro, Reno 15 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 5 ve Pad 4 Pro satışa sunulmamıştı. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad Mini'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

OPPO Pad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Pad SE için 899 yuan (5.912 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad Mini'nin Pad SE'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 1300 yuan (8.550 TL) civarında bir fiyat ile satışa sunulabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 10 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise bu ekranda karanlık sahnelerde grileşme sorununun yaşanmaması ve renklerin çok canlı olması. Dolayısyıla bu tabletin ekran konusunda oldukça iddialı bir model olacağını söyleyebilirim.

Yüksek yenileme hızı, tabletin çok akıcı bir ekran deneyimi sunmasını sağlayacak. Bir tablette ekran özelliklerinin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. Pad Mini, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.