Türk Oyun Şirketi Ela Game Studio Milyon Euroluk Yatırım Aldı!

Türk oyun şirketi Ela Game Studio, Almanya merkezli bir firma tarafından 1.4 milyon euro değerleme ile yatırım aldı. Hypercasual kategorisinde oyunlar geliştirien oyun firması, aldığı yatırım ile birlikte büyük bir başarının altına imza attı. Gerçekleşen yatırıma ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Türk Oyun Şirketine 1.4 Milyon Euroluk Yatırım

Türk video oyunu firmaları yatırım almaya devam ediyor. Murat Alagöz tarafından izmir'de kurulan ve kısa süre içerisinde 24 kişilik bir ekibe dönüşen yerli oyun firması Ela Game Studio, büyük bir yatırım aldı. Otomasyon, robotik kontrol ve yazılım gibi sektörlerde birçok yatırımı olan Avusturya kökenli melek yatırımcı Roman Kaiser, yerli oyun firmasına tam 1.4 milyon euro değerleme ile yatırım gerçekleştirdi.

2020 yılının ekim ayında kurulan oyun firması, ilk 7 ayda 20'yi aşkın oyun geliştirdi. Firma, geliştirdiği mobil oyunları dünya oyun pazarının lideri olarak nitelendirilen Amerika Birleşik Devletleri'nde birtakım testlere tabi tuttu. Her geçen gün daha kaliteli oyunlar geliştiren şirket, bu sayede yatırım sürecini önemli ölçüde hızlandırdı.

Kurucu Murat Alagöz, gerçekleşen yatırım hakkında oldukça önemli açıklamada bulundu. Roman Kaiser ile görüşmelerin 17 Mart tarihinde başladığını belirten Alagöz, gerçekleşen tüm görüşmelerin telekonferans aracılığı ile yapıldığını söyledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Ela Game Studio'ya 1.4 milyon euro (13 milyon 555 bin TL) değerleme ile yatırım yapıldığını ifade eden Alagöz, şu ifadeleri kullandı:

"Oyun sektöründe İzmir’in değil, Türkiye’nin değil, dünyanın zirvesine ulaşmak için yola çıktık. Kaiser’in yatırımı ile büyümemizi ivmelendirmeye, kısa vadede Avrupa, Amerika ve Uzak doğudaki tüm oyun piyasalarında ses getirmeye kararlıyız."

Video oyunu sektöründe istihdam ve nitelikli çalışan konusu hakkında önemli bilgiler paylaşan Murat Alagöz, “Güçlü, birbirine kenetlenen ve büyüyen bir ekiple yol almak bu yolculuğun olmazsa olmazlarından. Kendine güvenen ve ortak vizyonla hareket edebileceğimiz yetenekli arkadaşlara her zaman ihtiyacımız var” şeklidne konuştu.

Almanya'da yaşayan melek yatırımcı Roman Kaiser de konu ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kaiser, konuya dair yaptığı açıklamada, "Oyun sektörünün doğru bir sektör olduğunu, Ela Game Studio ekibine çok güvendiğini, birlikte büyük başarılara imza atabileceklerine inandığını ve bu nedenle yatırımı yaptığını" dedi.