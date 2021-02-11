Bazı Türk Oyun Şirketlerini Satın Alan Zynga Daha Fazlasını İstiyor!

Zynga geçen yıl içerisinde yerli oyun firmalarından Peak Games ve Rollic Games gibi bazı büyük Türk oyun şirketlerini satın almıştı. Birbirinden eğlenceli mobil oyunlar geliştiren şirketleri bünyesine katan Zynga'nın CEO'su tarafından yapılan açıklamaya göre şirket bu tür yatırımları yapmaya devam etmek istiyor.

Türk Oyun Şirketlerini Satın Alan Zynga'dan Meraklandıran Açıklama

Zynga geçtiğimiz yıl içerisinde yerli oyun firması Peak Games'in hisselerini tam olarak 1,8 milyar dolara satın almıştı. 2010 yılında Sidar Şahin tarafından kurulan İstanbul merkezli mobil oyun üreticisi şirketi bünyesine katan Zynga, bu satın alma işleminin üzerinden çok geçmeden bir yerli mobil oyun geliştirici şirketini daha satın almıştı.

Şirketin satın aldığı diğer yerli oyun firmasının ismi Rollic Games olmuştu. Water Shooty, Flipper Dunk, Go Knots 3D, Picker 3D, Wheel Smash, Baseball Heroes ve daha birçok eğlenceli mobil oyun ile bilinen Rollic Games'i satın alan şirket, Toon Blast ve Toy Blast gibi mobil oyunların yapımcısı olan Peak Games'in hisselerini 1,8 milyar dolar karşılığında satın almasından yaklaşık olarak iki ay sonra hyper-casual türünde başarılı mobil oyunların geliştiricisi olan Rollic Games'in %80 hissesini 168 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

Yaptığı yatırımların sonucunda hızla büyüyen şirket, mobil oyun pazarındaki hakimiyetini güçlendirme konusunda kararlı olduğunu göstermeye devam ediyor. Rollic'in oldukça yaratıcı bir ekibe sahip olduğunu belirten Zynga CEO'su Frank Gibeau, Rollic'i satın alma açıklamasında, "Rollic ve Zynga birlikte çok daha hızlı büyüyecek" ifadelerini kullanmıştı.

Şirketin CEO'su, son yaptığı açıklamada uzun bir süredir mobil oyun pazarında önemli bir ilerleme kaydetmiş şirketleri Zynga'nın bünyesine katmaya devam edildiğini ve geçmişte satın aldığı şirketlerin başarısına yakın başarısı olan şirketleri satın alma arayışının sürdürüldüğünü söyledi. Gibeau, konu hakkında yapmış olduğu açıklamada aşağıda yer alan ifadeleri kullandı.

"Bunu başarılı bir şekilde yaptığımızı gösteren şimdilik dört veya beş örnek var. Başladığımızda kimse aramalarımıza geri dönmüyordu ama şimdi birçok geliştiricinin ilk tercih ettiği yeriz."

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