Türk Oyuncuların Karakteristik Özellikleri Açıklandı

Gaming in Turkey, "Türkiye Oyun Sektörü 2022 Raporu" isimli araştırmayı yayımladı. Paylaşılan raporla beraber Türk oyuncuların karakteristik özellikleri dahil olmak üzere pek çok istatistiki bilgi belli oldu. Rapora ilişkin ayrıntılar haberimizde.

Türk Oyuncuların Karakteristik Özellikleri Neler?

30-40 Yaş Arası 25-30 Yaş Arası 18-24 Yaş Arası 12-18 Yaş Arası Çalışıyor, iyi giyimli Çalışıyor ve spor giyim tercih ediyor. Üniversite öğrencisi, spor giyim tercih ediyor. Liseye / ortaokula gidiyor. Tüm teknolojik araçlara sahip. İyi telefon, konsol ve PC. Geç uyuyor. Dizüstü bilgisayar kullanıyor. Telefonda oyun oynuyor. Günlük hayatı daha çok işle geçiyor ve akşamları ailesi ile vakit geçirdikten sonra oyunlar oynuyor. Birçok platformdan oyun oynuyor. Müzik dinlemeyi seviyor. Gündüz okulda ve zamanı kısıtlı. Zamanı Sınırlı Ana seçimi iyi bir telefon ve bilgisayar. Geç saatlere kadar uyumuyor. Erken uyuyor, gündüz insanı.

MMA & DT Envanter Anketi Q3, 2022 verilerine göre Türkiye'deki yetişkinlerin yüzde 81'i mobil oyun oynuyor. Bu oranın yüzde 51'ini erkekler, yüzde 49'unu ise kadınlar oluşturuyor. Ankete katılan kişilerin yüzde 72'lik kısmı her gün mobil oyun oynadıklarını ifade ederken yüzde 22'lik kısmı ise haftada birkaç kez oynadığını belirtti.

Türk Oyuncuların Oyun Oynarken Tükettiği İçecekler

Su (%75)

Kola (%53)

Sıcak Kahve (%28)

Sıcak Çay (%24)

Soda (%23)

Soğuk Kahve (%23)

Soğuk Çay (%22)

Meyve Suyu (%13)

Türk Oyuncuların Yemek Tercihleri

Döner (%75)

Hamburger (%64)

Pizza (%52)

Lahmacun - Pide (%49)

Çiğ Köfte (%43)

Kebap (%31)

Tantuni (%24)

Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Mobil Oyun Türleri

Puzzle / Trivia / Kelime %54

Kart Oyunları %52

Aksiyon / Macera %46

Strateji %38

Spor / Yarış %31

Nişancı Oyunları %24

Sosyal %19

Rol Yapma Oyunları %13

Parti Oyunları %10

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