Türk Telekom İnternet Hızını Uçurdu: 200 mbps Yükleme ve İndirme!

Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcılarından olan Türk Telekom, internet hızlarını uçurdu. Fiber internet aboneleri için 200 mbps hız vadediliyor!

Türk Telekom İnternet Hızını Uçurdu: 200 mbps Yükleme ve İndirme!
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Türkiye internet hızı konusunda dünyadan geri kalsa da yavaş yavaş kendini toparlamaya başlıyor. İnternet sağlayıcıların sayılarının artmasıyla birlikte internet hızında da ülke çapında kayda değer bir artış gözlemleniyor. Ülkemizin en büyük internet sağlayıcılarından olan Türk Telekom, fiber internet kullanıcılarına müjdeyi verdi.

Yeni açıklanan bir habere göre Türk Telekom fiber internet kullanıcılarının hızı 100 mbps'ten 200 mbps'e çıkarılacak. Bu hız artışı yalnızca indirme hızını kapsamıyor. Türk Telekom hem indirme hem de yükleme hızınde 200 mbps vadediyor.

Türk Telekom İnternet Hızını Uçurdu: 200 mbps Yükleme ve İndirme!

Türk Telekom Fiber İnternet Fiyatları

Sınırlı gün için açılan yüksek hızlı internet kampanyasında kullanıcılara hız artışının avantajları gösterilecek. Buna göre önümüzdeki 15 gün boyunca 100 mbps internet kullanan tüm kullanıcıların hızları 200 mbps'e çıkarılacak. Daha sonrasında ise internet hızları kullanıcıların paketlerindeki eski hıza geri dönecek. Kampanya 31 Ekim tarihinde bitecek.

Paket Hızı Taahhüt Süresi 1-12. ay arası  13 ay ve sonrası Fiyat ortalaması
12 Mbps 24 Ay 179 TL 219 TL 199 TL
16 Mbps 24 Ay 179 TL 219 TL 199 TL
24 Mbps 24 Ay 189 TL 229 TL 209 TL
35 Mbps 24 Ay 204 TL 244 TL 224 TL
50 Mbps 24 Ay 219 TL 259 TL 239 TL
100 Mbps 24 Ay 244 TL 284 TL 264 TL
200 Mbps 24 Ay 289 TL 359 TL 324 TL

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