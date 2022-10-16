Türk Telekom İnternet Hızını Uçurdu: 200 mbps Yükleme ve İndirme!

Türkiye internet hızı konusunda dünyadan geri kalsa da yavaş yavaş kendini toparlamaya başlıyor. İnternet sağlayıcıların sayılarının artmasıyla birlikte internet hızında da ülke çapında kayda değer bir artış gözlemleniyor. Ülkemizin en büyük internet sağlayıcılarından olan Türk Telekom, fiber internet kullanıcılarına müjdeyi verdi.

Yeni açıklanan bir habere göre Türk Telekom fiber internet kullanıcılarının hızı 100 mbps'ten 200 mbps'e çıkarılacak. Bu hız artışı yalnızca indirme hızını kapsamıyor. Türk Telekom hem indirme hem de yükleme hızınde 200 mbps vadediyor.

Türk Telekom Fiber İnternet Fiyatları

Sınırlı gün için açılan yüksek hızlı internet kampanyasında kullanıcılara hız artışının avantajları gösterilecek. Buna göre önümüzdeki 15 gün boyunca 100 mbps internet kullanan tüm kullanıcıların hızları 200 mbps'e çıkarılacak. Daha sonrasında ise internet hızları kullanıcıların paketlerindeki eski hıza geri dönecek. Kampanya 31 Ekim tarihinde bitecek.