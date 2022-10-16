Türk Telekom İnternet Hızını Uçurdu: 200 mbps Yükleme ve İndirme!
Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcılarından olan Türk Telekom, internet hızlarını uçurdu. Fiber internet aboneleri için 200 mbps hız vadediliyor!
Türkiye internet hızı konusunda dünyadan geri kalsa da yavaş yavaş kendini toparlamaya başlıyor. İnternet sağlayıcıların sayılarının artmasıyla birlikte internet hızında da ülke çapında kayda değer bir artış gözlemleniyor. Ülkemizin en büyük internet sağlayıcılarından olan Türk Telekom, fiber internet kullanıcılarına müjdeyi verdi.
Yeni açıklanan bir habere göre Türk Telekom fiber internet kullanıcılarının hızı 100 mbps'ten 200 mbps'e çıkarılacak. Bu hız artışı yalnızca indirme hızını kapsamıyor. Türk Telekom hem indirme hem de yükleme hızınde 200 mbps vadediyor.
Türk Telekom Fiber İnternet Fiyatları
Sınırlı gün için açılan yüksek hızlı internet kampanyasında kullanıcılara hız artışının avantajları gösterilecek. Buna göre önümüzdeki 15 gün boyunca 100 mbps internet kullanan tüm kullanıcıların hızları 200 mbps'e çıkarılacak. Daha sonrasında ise internet hızları kullanıcıların paketlerindeki eski hıza geri dönecek. Kampanya 31 Ekim tarihinde bitecek.
|Paket Hızı
|Taahhüt Süresi
|1-12. ay arası
|13 ay ve sonrası
|Fiyat ortalaması
|12 Mbps
|24 Ay
|179 TL
|219 TL
|199 TL
|16 Mbps
|24 Ay
|179 TL
|219 TL
|199 TL
|24 Mbps
|24 Ay
|189 TL
|229 TL
|209 TL
|35 Mbps
|24 Ay
|204 TL
|244 TL
|224 TL
|50 Mbps
|24 Ay
|219 TL
|259 TL
|239 TL
|100 Mbps
|24 Ay
|244 TL
|284 TL
|264 TL
|200 Mbps
|24 Ay
|289 TL
|359 TL
|324 TL
Türk Telekom İnternet Fiyatlarına Yüzde 70'e Varan Zam Geldi
Ülkemizde ekonomik kötü gidişattan en çok etkilenen sektörlerin başında teknoloji sektörü geliyor. Çoğunlukla döviz üzerinden alınan ürünlerle yürütülmeye çalışılan çeşitli teknoloji firmaları, enflasyon ve döviz artışına dayanamayarak abonelik ücretlerine zam yapmak zorunda kalıyor.
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