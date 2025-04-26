Türk Telekom Yeni Nesil 5G Hızlı İnterneti Taraftarlarla Buluşturuyor

Türk Telekom, dijital dönüşümdeki iddiasını güçlendirerek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanan derbide, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ı 5G teknolojisiyle donattı.

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasındaki bu kritik karşılaşmada taraftarlar, stadyumun dört bir yanında yüksek hızlı internetin keyfini çıkardı.

Dört Büyükler 5G Projeler Üstünde Çalışıyor

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, bu deneyimin sadece bugüne özel olmadığını, dört büyük takımın stadyumlarında da benzer 5G projeleri üzerinde çalıştıklarını belirtti. Ümit Önal, fiber altyapıdan aldıkları güçle, mobilde de 5G'nin nimetlerini kullanıcılara sunduklarını vurguladı. Önal, "Türkiye'nin 5G’ye en hazır operatörü olarak, geleceği bugünden inşa ediyoruz" dedi.

Önal, projenin sadece teknoloji severler için değil, Türkiye'nin dijital geleceği açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. RAMS Park'ta yaşanan bu deneyim, Türkiye'deki diğer stadyumlara ve belki de çok yakında şehirlerin her köşesine yayılacak.

Şirket daha önce Galatasaray - AZ Alkmaar mücadelesinde RAMS Park'a kurduğu 5G mobil şebekesiyle taraftarlara yeni nesil internetin kapılarını aralamıştı.