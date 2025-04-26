Google Chrome'un Talipleri Arasında Türkiye de Var: Yandex Harekete Geçti

Yandex Türkiye'nin Genel Müdürü ve aynı zamanda Yandex Search Uluslararası CEO'su Alexander Popovskiy, ABD'de süren Google davası sonrası sürpriz bir açıklamada bulundu.

Popovskiy, Chrome'un Google için internet dünyasında büyük bir güç kaynağı olduğunu ve bu yüzden Perplexity, OpenAI ve Yahoo gibi devlerin de Chrome'a ilgi göstermesinin normal olduğunu söyledi. Ancak ona göre, bu ilgi sorunun kendisini çözmeye yetmeyecek.

Yandex, Chrome'un Türkiye İşlerini İstiyor

Burada süpriz bir detay var. Popovskiy şöyle dedi:

Bu kadar stratejik bir varlığın bir devden başka bir deve geçmesi tekelleşmeyi bitirmez. Tam tersine, yerelde rekabeti canlandıracak yeni bir model yaratmalıyız. Chrome, Yandex Arama ve Yazeka gibi yerli projelerle Türk internet ekosisteminin içine katılırsa, gerçek bir değişim başlar.

Eğer ABD Federal Mahkemesi, antröst davasında Google'ın Chrome'u satması kararına hükmederse, Yandex Türkiye'nin hemen devreye girip Türkiye operasyonları için teklif vereceği de şimdiden ilan edilmiş oldu. Popovskiy ayrıca, Yandex'in, kendi ülkesinde Google'ın pazar payını aşabilen tek şirket olduğunun altını çizdi.

Statcounter verilerine bakıldığında Google Chrome, dünya genelinde yüzde 66'lık bir pazar payına sahip. Türkiye'de ise bu oran yüzde 74 gibi ezici bir seviyede.

Türkiye'ye Büyük Yatırımlar Getirebilir

Alexander Popovskiy, Türkiye'de rekabeti daha dengeli hale getirmek için yapılan yasa değişikliği hazırlıklarını da yakından izlediklerini belirtti. Ona göre, Türkiye'de yapılacak küçük değişiklikler bile ülkeye büyük yatırımlar çekebilir. ABD'de hâlâ tartışılan adımların aksine, Türkiye'nin hazırladığı yeni düzenlemelerin daha anlaşılır ve dengeli olacağı kanaatinde.

Mahkeme sürecinde sadece Chrome'un satılması değil, Android cihazlarda Google servislerinin varsayılan olarak sunulmasının da engellenmesi gündemde.

Popovskiy ilaveten yapay zeka teknolojilerinin yerel kaynaklarla geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. ABD'den gelen son haberlerin aslında meselenin yalnızca Amerika ile sınırlı kalmadığını ve küresel bir meseleye dönüştüğünü vurguladı. Ona göre eğer Türkiye hızlı ve doğru adımlar atarsa, bu fırsattan en çok kazanan ülkelerden biri olup çıkacak.