Türk Telekom CEO'sundan Şaşırtan Açıklama: Türkiye'de İnternet Sudan Ucuz

Sosyal medya platformları birkaç gündür Türkiye'deki mobil ooperatör hizmeti sunan şirketlerin fiyat politikalarıyla sallanıyor. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell, kullanıcılarına sunduğu fiyatlar nedeniyle eleştirilerin odağında. Son olarak Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, bu tartışmalara son vermek için bir açıklama yaptı. Ancak "Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz" açıklaması sadece kullanıcıları kızdırmaya yaradı. İşte detaylar!

Türk Telekom CEO'sundan Türkiye'de İnternet Sudan Ucuz Dedi

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, sunduğu hizmet nedeniyle eleştirilerin odağında. Vatandaşların bu üç operatörle olan sorunları ise oldukça benzer. Yüksek fiyat, sınırlı paketler ve hızlı internet bitimi gibi düşük kalite sorunları. Üstelik bu durum hem mobil hem de ev interneti için geçerli.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ise genel bir değerlendirme yaparak zam ve tarifeler hakkında yeni tartışmalara neden olacak açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada konuşulan %200-300' bandındaki zam oranları hakkında konuşan Önal, bunun doğru olmadığını söyledi.

Her bir müşterinin taahhüt süresi farklı dönemlerde bittiğini söyleyen Önal, bu süre farklarının yanlış algılara neden olduğunu açıkladı. Ayrıca masraflarının arttığı kadar zam yapmadıklarının da altını çizdi. Kuşkusuz en ilginç açıklama ise "sudan ucuz" benzetmesi oldu.

Market fiyatlarının neredeyse her hafta zamlandığından bahseden CEO Ümit Önal, suya bile zam geldiğini söyledi. Sözlerine ise "Dört kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak ‘Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz’ demek yanlış olmaz." şeklinde devam etti.

Ne yazık ki bu açıklama kafa karışıklığına neden olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise açıklamalara tepki gösterdi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz. Sizce Türkiye'de mobil ve ev internet fiyatları gerçekten de sudan ucuz mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.