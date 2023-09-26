Türk Telekom GAMEON'dan Dikkat Çeken Kampanya: Ücretsiz Twitch Aboneliği!

Türk Telekom'un oyun odaklı markası GAMEON, dünyanın lider yayın platformu Twitch ile heyecan verici bir iş birliği yaptığını duyurdu.

Oyunseverlere özel bir teklif sunan bu iş birliği, seçilen bir Twitch yayıncısına 30 günlük 1. Kademe abonelik ve kanalı için özel ayrıcalıklar sağlıyor.

Türk Telekom GAMEON, Türk oyunseverlere sunduğu temel teknolojilerle tanınırken, yenilikçi girişimlerle oyun camiasını zenginleştirmeye devam ediyor.

GAMEON'lular Ücretsiz Twitch Aboneliği Elde Edebilecek

Twitch iş birliği ile GAMEON, oyun tutkunlarının sevdikleri yayıncıları desteklemelerini sağlıyor. Bu kampanya ile kazanılan abonelikler, hem yayıncı hem de tüm izleyiciler tarafından görülebilecek ve kampanyaya katılan GAMEON kullanıcıları benzersiz abonelik avantajlarından yararlanabilecek.

Türk Telekom'un sağlamış olduğu bu kampanya, 24 Mbps ve üzeri internet hızına sahip Türk Telekom GAMEON aboneleri tarafından kullanılabilir ve aylık olarak erişilebilir durumda.

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