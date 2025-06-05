Bayramda Evde Olmayanlara Türk Telekom’dan Taşınabilir İnternet Müjdesi!

Türk Telekom, bayram dönemlerinde ya da uzun seyahatlerde evinden uzak kalan ve internete ihtiyaç duyan kullanıcılar için Cep Magnet adlı yeni taşınabilir internet hizmetini devreye aldı. Bu hizmet sayesinde kullanıcılar, mobil internetin kapsama alanında bulundukları her noktadan 4.5G hızında internete kolayca erişim sağlayabiliyor. İşte detaylar!

Cep Magnet Neler Sunuyor?

Türk Telekom'un yeni mobil internet hizmetlerinden Cep Magnet, taşınabilir modemler üzerinden çalışan bir internet hizmeti olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, ister kendi taşınabilir modemleriyle isterlerse Türk Telekom’un sağladığı Cep Magnet modemli tarifeler üzerinden hizmetten faydalanabiliyor. Modemli tarifeye 12 ay taahhütle abone olan müşterilerin, taahhüt süresi sonunda modeme sahip olduğunu da belirtelim.

Cep Magnet Modemli tarifelerde kullanıcılara TCL Linkzone MW42V cihazı sunuluyor. Avuç içi büyüklüğündeki bu kompakt modem, 1500 mAh bataryasıyla prizden bağımsız olarak 8 saate kadar bağlantı sağlayabiliyor. Söz konusu cihaz, 150 Mbps’ye kadar indirme, 50 Mbps’ye kadar ise yükleme hızı sunarken aynı anda 15 farklı cihaza kadar bağlantı imkanı tanıyor.

Türk Telekom Cep Magnet Tarifeleri

En çok tercih edilen seçeneklerden biri olan Cep Magnet Fırsat 100 GB paketi, 90 gün boyunca geçerli 100 GB internet sunuyor. Üç aylık dönem için bu tarifenin ücreti 400 TL. Modem ile birlikte sunulan diğer tarifeler ise şu şekilde:

50 GB: 571 TL

571 TL 100 GB: 701 TL

701 TL 200 GB: 846 TL

846 TL 300 GB: 1.076 TL

Eğer halihazırda bir taşınabilir Wi-Fi cihazınız varsa yalnızca internet kullanmak isteyenler için de paket fiyatları şu şekilde belirlenmiş:

50 GB: 350 TL

350 TL 100 GB: 480 TL

480 TL 200 GB: 625 TL

625 TL 300 GB: 855 TL

Tarife ve paketlere erişmek ve daha fazla bilgi almak için Türk Telekom'un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.