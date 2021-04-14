Türk Yapımları İçin Dijital Platform Kuruldu: Dramax

Türk yapımlarına özel dijital platform Dramax tanıtıldı. Demirören Medya tarafından geliştirilen ve bugüne kadar büyük ses getirmiş Türk dizi ve filmleri içerisinde barındıran Dramax, tüm dünyadaki izleyicilere özel bir deneyim sunmayı hedefliyor. İşte Dramax özellikleri ve fiyatı.

Türk dizi ve filmlerinin dünyaya açılmasını sağlayan yeni nesil platform Dramax resmen duyuruldu. Demirören Medya bünyesinde tanıtılan ve Türk yapımlarını dünyayla buluşturan Dramax isimli platform, 5.000 saatten fazla dizi içeriğiyle yayın hayatına başladı.

Türk yapımlarına özel dijital platform Dramax nedir?

Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı tarafından detaylandırılan dijital platform, ilk olarak İspanyolca ve Arapça dublajlı versiyonlarıyla kullanıcılara sunulacak. Rusça, Urduca ve İngilizce başta olmak üzere yeni dil seçenekleri ise gelecekteki hedefte yer alıyor.

Dramax başlangıç fiyatı paketinde iki farklı sürüm yer alıyor. Tekil paket 4,99 USD, aile paketi 8,99 USD fiyatlandırmasıyla kullanıcılara açılacak. Ancak platformun yeni kullanıcılara 1 haftalık deneme paketi sunduğunu da belirtmek gerekiyor. Murat Saygı'nın Dramax platformuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Türk dizileri uzun zamandır yurt dışındaki televizyonlara satılıyor ve bu alanda önemli başarılara imza atıyor. Hem ülkemizde üretilen dizilerin kalitesi hem de geniş bir mozaikten oluşan bu toprakların hikayeleri sayesinde dünyada Amerika’dan sonra en çok içerik satan ülke haline geldik. Demirören Medya Holding, konvansiyonel medyadaki faaliyetlerini sürdürürken, günün değişen şartları ve medya tüketim alışkanlıklarının çeşitlenmesini de dikkate alarak geliştirdiği yepyeni bir platformu, Dramax’ı bugün hayata geçiriyor. Dramax, ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürünün, coğrafyasının, gelenek ve göreneklerinin, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli platform olacak”

Bugüne kadar popüler olmuş Türk yapımlarını platforma taşımak istediklerini söyleyen Dramax İcra Kurulu Üyesi, Türk içeriklerinin resmi yollardan yurt dışına açıldığını aktardı. Saygı, "Sadece diziler değil; sinema ve televizyon filmleri, çocuk programları, yaşam ve belgesel sahibi olan tüm hak üretici ve sahipleri bu sistemden faydalanabilecek." dedi.

Dramax.tv, iOS ve Android üzerinden kullanılabilir olan platform, şu anda Apple TV ve Android TV cihazlarından erişime açık değil. Peki ya siz yeni dijital içerik platformu Dramax'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.