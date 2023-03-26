Türk Yazılım Firması Apple'a Dava Açtı

Farklı konseptiyle bundan yıllar önce piyasaya çıkan ve ülkemiz de dahil olmak üzere binlerce insanın dil öğrenmesine katkıda bulunan Voscreen, Apple ile davalık oldu. Türkiye'de Türk geliştiriciler tarafından kurulan Voscreen'in aynı isim ve görselleri taşıyan birebir Çinli kopyasının App Store üzerinde satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Olayın keşfedilmesinin ardından sosyal medyada kampanya başlatan Voscreen CEO'su Deniz Dündar, Apple'a karşı dava açacaklarını söyledi.

"RT'leyen İlk 1000 Kişiye 1000 Dolar"

- Çinli şirket, Türk yazılım şirketi Voscreen’i çalar.



- Apple, bu çalıntı ürünü dağıtır, pazarlar & satar.



- Ve Voscreen-Apple savaşı başlar!



Twitter aleminde dizi tadında bir heyecan başlasın o halde



“Küçük bir Türk şirketi, dünya devi Apple’a karşı!”#AppleVoscreenCase — Deniz Dündar (@farkindalog) March 25, 2023

Dizi veya film kesitlerinin İngilizce öğrenme amacıyla kullanılmasını içeren Voscreen, eğlenceli yapısı ve ücretsiz olması nedeniyle kısa sürede ülkemizde tanınır hale gelmişti. Daha sonrasında dünyada da birçok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılmaya başlayan Voscreen, bir dönem uygulama mağazalarındaki en önde gelen İngilizce eğitimi uygulamalarından biriydi.

Ancak yakın zamanda App Store'un adım attığı bir karar, pes dedirtti. Direkt Voscreen'in ismi de dahil olmak üzere tüm yapısı ve arayüzünü kopyalayan bir Çinli firma, kendi uygulamasını App Store üzerinde satışa sundu.

Olayın anlaşılmasından sonra sosyal medyadan çağrı yapan Voscreen CEO'su Deniz Dündar, çağrı paylaşımını RT'leyen ilk 1000 kişiye Apple'a açılan davadan kazanılacak paralar ile 1000'er dolar vereceğini açıkladı.