Türk Yazılım Firması Apple'a Dava Açtı
Türk yazılım şirketi, yakın zamanda ortaya çıkan kopyalama olayı sebebiyle Apple'a dava açtı. İşte detaylar!
Farklı konseptiyle bundan yıllar önce piyasaya çıkan ve ülkemiz de dahil olmak üzere binlerce insanın dil öğrenmesine katkıda bulunan Voscreen, Apple ile davalık oldu. Türkiye'de Türk geliştiriciler tarafından kurulan Voscreen'in aynı isim ve görselleri taşıyan birebir Çinli kopyasının App Store üzerinde satışa sunulduğu ortaya çıktı.
Olayın keşfedilmesinin ardından sosyal medyada kampanya başlatan Voscreen CEO'su Deniz Dündar, Apple'a karşı dava açacaklarını söyledi.
"RT'leyen İlk 1000 Kişiye 1000 Dolar"
- Çinli şirket, Türk yazılım şirketi Voscreen’i çalar.— Deniz Dündar (@farkindalog) March 25, 2023
- Apple, bu çalıntı ürünü dağıtır, pazarlar & satar.
- Ve Voscreen-Apple savaşı başlar!
Twitter aleminde dizi tadında bir heyecan başlasın o halde
“Küçük bir Türk şirketi, dünya devi Apple’a karşı!”#AppleVoscreenCase
Dizi veya film kesitlerinin İngilizce öğrenme amacıyla kullanılmasını içeren Voscreen, eğlenceli yapısı ve ücretsiz olması nedeniyle kısa sürede ülkemizde tanınır hale gelmişti. Daha sonrasında dünyada da birçok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılmaya başlayan Voscreen, bir dönem uygulama mağazalarındaki en önde gelen İngilizce eğitimi uygulamalarından biriydi.
Ancak yakın zamanda App Store'un adım attığı bir karar, pes dedirtti. Direkt Voscreen'in ismi de dahil olmak üzere tüm yapısı ve arayüzünü kopyalayan bir Çinli firma, kendi uygulamasını App Store üzerinde satışa sundu.
Olayın anlaşılmasından sonra sosyal medyadan çağrı yapan Voscreen CEO'su Deniz Dündar, çağrı paylaşımını RT'leyen ilk 1000 kişiye Apple'a açılan davadan kazanılacak paralar ile 1000'er dolar vereceğini açıkladı.
İngilizce Kelime Ezberlemenizi Kolaylaştıracak 7 Mobil Uygulama
Gündelik yoğun tempo içerisinde yabancı dilinizi geliştirmemize yardımcı olan birçok mobil uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde evde, yolda veya ufak bir zaman aralığı yakaladığımız herhangi bir yerde dil bilgisi pratikleri yapabiliyor ve yeni kelimeler öğrenebiliyoruz.
YORUMLAR