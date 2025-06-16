Türkçe Yapay Zeka Projelerine Bakanlıktan 50 Milyon Destek!

Yapay zeka artık sadece küresel devlerin değil ülkelerin stratejik önceliklerinin de merkezinde yer alıyor. Zira bu doğrultuda Türkiye de kendi yapay zekâ ekosistemini güçlendirmek üzere yeni bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan duyuru yerli girişim ve teknoloji firmaları için önemli bir fırsatı beraberinde getiriyor. İşte detaylar...

Proje Hazırlayanlara 50 Milyon TL'ye Varan Hibe Desteği!

“Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi” adıyla başlatılan yeni çağrı kapsamında büyük dil modeli (LLM) geliştirmek isteyen girişimcilere ve kuruluşlara proje başına 50 milyon TL’ye kadar hibe desteği sağlanacak. Programın temel hedefi Türkçe’nin yapay zekâ ortamlarındaki temsilini güçlendirmek ve bu modelleri sektörlere özel olarak uyarlamak.

🚀 #MilliTeknolojiHamlesi ile kritik teknolojilerde yerli çözümler geliştirmek en önemli hedefimiz.



📢 Ulusal Yapay Zekâ Stratejimiz doğrultusunda ‘Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı’nı başlatıyoruz.



💻 Proje başına 50 milyon TL'ye varan hibe… pic.twitter.com/ahJryJmHaH — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 16, 2025

Yalnızca dil işleme kapasitesinin artırılması değil aynı zamanda üretken yapay zekânın farklı sektörlerde etkin kullanımı da bu çağrının öncelikleri arasında yer alıyor. Eğitimden sağlığa, finanstan sanayiye kadar farklı alanlarda çalışacak modellerin geliştirilmesi ve bu modellerle bağımsız bir yerli yapay zekâ ekosisteminin inşa edilmesi amaçlanıyor.

Çağrıya yapılacak başvurular 29 Ağustos 2025 tarihine kadar kabul edilecek. Başvuru koşulları ve teknik detaylara ise rip.sanayi.gov.tr üzerinden erişilebilecek. Bu adım Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde yerli teknolojilerle söz sahibi olma hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Hem Türkçe’ye özgü verilerle eğitilecek modellerin gelişimi hem de yapay zekâya yönelik sektörel çözümler ülkenin rekabet gücüne yeni bir boyut kazandırabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...