Turkcell'den 100. Yıl Sürprizi: Hızlar 100 Mbps'e Yükseltildi!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel kampanyalarıyla kullanıcılarını mutlu eden Turkcell'den sevindirici bir haber daha geldi.

29 Ekim'de kullanıcılarına Salla Kazan ile 10 GB internet sağlayan Turkcell, şimdi de fiber altyapısı bulunan Turkcell Superonline müşterilerinin internet hızını 29 Kasım'a kadar 100 Mbps'e yükselttiğini açıkladı.

28 farklı ilde fiber internet hizmeti bulunan Turkcell, fiber altyapısı bulunduğu hâlde 100 Mbps'in altında internet hizmeti kullanan tüm müşterilerinin hızlarını 100 Mbps'e sabitledi.

"100. yıla özel ışık hızında 100 Mbps" mottosuyla karar alan Turkcell yetkilileri, Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhuriyet’in 100 yıllık mirasını ikinci yüzyıla aktaran nesil olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’yi dijital çağa taşıyan lokomotif markalardan biri olarak sorumluluklarımızın da farkındayız. Yakın geleceğe ancak fiber hızında internetle ulaşabileceğimizi biliyoruz.

İşte bu yüzden Cumhuriyet coşkusunu fiber hızımızı da artırarak yaşıyoruz. Fiberde paket hızı 100 Mbps altında olan müşterilerimizin indirme (download) hızlarını 29 Kasım’a kadar 100 Mbps’e yükselttik. 100 Mbps’in altında hızlarda fiber kullanan yaklaşık 1,5 milyon müşterimizin de 100 Mbps deneyimini 1 ay boyunca yaşamasını istedik.

25 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps, ve 75 Mbps hıza sahip müşterilerimiz herhangi bir işlem yapmadan 29 Kasım’a kadar 100 Mbps fiber hızını deneyimleyebilecek."