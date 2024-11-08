Turkcell 2024 Üçüncü Çeyrek Raporunu Açıkladı: Gelirler ve Abone Sayısı Artışta

İletişim sağlayıcı şirketlere gelen tepkilerin büyüdüğü günlerde Turkcell'in raporu şirketin yüzünü güldürdü. İşte raporun detayları...

Turkcell, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal verilerini açıkladı. Açıklanan veriler gösteriyor ki şirket gelirlerini bir önceki yıla göre artırmayı başardı. Ayrıca abone sayısı da yükseldi.

Turkcell'in Kârı %6,9 Oranında Yükselişte

Şirket, gelirlerini bir önceki yıla kıyasla %6,9 artırarak 40,2 milyar TL seviyesine ulaştırırken, abone sayısını da 43,5 milyona çıkardı. Turkcell’in net kârı ise operasyonel kârın yanı sıra Ukrayna’daki varlık satışından sağlanan katkılarla 14,3 milyar TL olarak kaydedildi.

Faturalı Abone Sayısında Artış Var

Turkcell aynı dönemde 515 bin yeni faturalı abone kazanarak toplam abone sayısını 43,5 milyona yükseltti. Ayrıca, FAVÖK marjını %44,2 seviyesine çıkardı ve burada yıllık 1,4 puan artış sağladı.

Techfin alanında büyümeye devam eden Turkcell, Financell ve Paycell markalarıyla gelirlerini artırdı. Financell, yıllık bazda %38,1 büyüyerek 1,1 milyar TL gelir elde ederken, Paycell gelirleri %19,6 artarak 970 milyon TL seviyesine ulaştı.

Uçtan Uca Fiber Hizmeti Aboneleri 2,4 Milyonu Gördü

Son olarak şirketin uçtan uca fiber hizmeti de pozitif yönlü ilerleyerek 2,4 milyon aboneye ulaştı. Ayrıca, 100 Mbps ve üzeri fiber paketleri kullanan müşteri oranı %38 seviyesine çıktı ve fiber abone sayısındaki bu artış, şirketin güçlü altyapısının da katkısıyla Turkcell’in büyümesine önemli bir destek sağladı.