Turkcell CEO'su Murat Erkan Görevini Bıraktı: Peki Neden?

Turkcell CEO'su Murat Erkan, LinkedIn hesabından yaptığı bir paylaşımla 15 senesini verdiği Turkcell'den ayrıldığını duyurdu. Uzun yıllar boyunca Turkcell'de çeşitli görevler yapan Erkan'ın paylaşımında bir teşekkür metni yer alıyor.

Daha önce Toshiba ve Cisco gibi şirketlerde görev alan Murat Erkan, Turkcell'deki CEO'luk görevine 2019 yılında başlamıştı.

Murat Erkan, Turkcell'e ilk olarak 2008 yılında Tellcom genel müdürü olarak katılmıştı. Tellcom daha sonra Superonline ile birleşti ve Murat Erkan da burada 2015 yılına kadar çalışmaya devam etti.

2019 yılında eski Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu'nun istafasının ardından vekaleten göreve atandı. 30 Mayıs 2019'da ise resmen bu göreve başladı ve şirketin 5. genel müdürü oldu.

Çok uzun yıllar şirkete emek veren Murat Erkan, görevini bıraktığını duygusal bir veda mesajıyla bildirdi. İşte Murat Erkan'ın konu hakkındaki açıklaması:

Sosyal medyadaki paylaşımlarıma baktığımda her birinin Turkcell’le dolu olduğunu görmek, Turkcell’e liderlik etmek bana her zaman gurur verdi. Fakat bu paylaşımım şimdiye kadarkilerden biraz farklı. Aldığım karar üzerine 15 senemin geçtiği ve bu esnada kurduğumuz bağlarla ikinci evim gibi hissettiğim Turkcell’den ayrılıyorum. Bana emanet edilen koltuğu ve unvanı teslim ettim ancak güçlü birlikteliklerimiz asla emanet değil; bundan sonra da hep sürecek.



Beraber müthiş işler yaptık, keyifle çalıştık. Tüm Turkcell ailesinin her bir ferdine tek tek teşekkür ediyorum. Turkcell Superonline’daki ilk günümden bu yana hiçbir zaman unutamayacağım bir serüveni birlikte yaşadık. Sizlerle var oldum… Bana olan desteğiniz ve güveniniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim bir şey var; Turkcell adı sadece bir tabela, esas olan ve ona ruhunu kazandıran ise insanlar. Turkcell’i Turkcell yapan bu insanlarla hikayemiz elbet bugün bitmiyor.



Yarın yeni bir gün… Turkcell, başarılı işlerine yenilerini eklerken, ben de ülkemizin göz bebeği şirketimle gurur duymaya devam edeceğim.