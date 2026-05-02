9020 mAh Bataryalı Telefon Global Pazara Geliyor! 165Hz Ekrana Sahip

iQOO Z11, mart ayında Çin'de tanıtılmıştı. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan telefonun global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iQOO Z11'in global pazarda ne zaman satışa sunulacağı belli oldu.

iQOO Z11'in Global Sürümü Ne Zaman Satışa Sunulacak?

iQOO Z11'in global sürümü, 6 Mayıs 2026 tarihinde Malezya'da satışa sunulacak. Global sürümünün tasarımı, vivo T5 Pro'ya çok benzeyecek. Global versiyonda ise hap şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün yanında ise LED flaş bulunacak. Cihaz siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

iQOO Z11 Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Z11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağın ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Buna göre iQOO Z11'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin çok düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO Z11'in Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.299 yuan (15.203 TL)

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.499 yuan (16.526 TL)

2.499 yuan (16.526 TL) 16 GB RAM ve 256GB Depolama: 2.799 yuan (18.510 TL)

2.799 yuan (18.510 TL) 12 GB RAM ve 512GB Depolama: 2.999 yuan (19.832 TL)

iQOO Z11'in 2 bin 299 yuan olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 15 bin 203 TL'ye denk geliyor. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 30 bin TL civarı olabilir. Telefonun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığnıı belirtelim.

iQOO Z11'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 5000 nit

5000 nit İşlemci: Dimensity 8500 (Çin sürümü) / Snapdragon 7s Gen 4 (Global sürüm)

Dimensity 8500 (Çin sürümü) / Snapdragon 7s Gen 4 (Global sürüm) RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Derinlik Sensörü: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 9.020 mAh

9.020 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Android 16 tabanlı OriginOS 6 Çift SIM: Destekliyor.

Destekliyor. Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

IP68 ve IP69 Boyutlar: 163,72 x 76,17 x 8,25 mm

163,72 x 76,17 x 8,25 mm Ağırlık: 216,5 gram

iQOO Z11'in İşlemcisi Nasıl?

iQOO Z11'in Çin sürümünde Dimensity 8500 işlemcisi mevcut. Global sürümde ise Snapdragon 7s Gen 4'ün terich edileceği iddia edildi. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Genshin Impact'i ise 30 FPS ile 40 FPS arasında, Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci daha önce POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok telefonda da tercih edilmişti. Z10'da ise Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 3 bulunuyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

iQOO Z11'in Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 5.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10'da 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Z11, önceki modelden daha yüksek bir yenileme hızına sahip. İki telefonda da AMOLED mevcut. Bu ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

iQOO Z11'in Bataryası Kaç mAh?

iQOO'nun yeni telefonu, 9.020 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Z10'da 7.300 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği yer alıyor.

iQOO Z11'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Bu arada derinlik sensörü sayesinde fotoğraftaki kişi net bırakılırken arka kısım bulanıklaştırılıyor. Arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO Z10'un arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens yer alıyor. Arka kamera 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

iQOO Z11'in Çin sürümünün tasarımını çok beğenmiştim. Global sürümün de çok şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Cihaz yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu belirteyim.

AMOLED'in film izlemeyi ve oyun oynamayı çok keyifli hâle getirdiğini düşünüyorum. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü bu sayede akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor.