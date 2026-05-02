Unreal Engine 5’li Subnautica 2 İçin Geri Sayım Başladı! İşte Sistem Gereksinimleri

Oyun dünyasının merakla beklediği yeni su altı hayatta kalma oyunu Subnautica 2 için minimum, önerilen, ultra ve ultra++ sistem gereksinimleri açıklandı.

Emir Yasin Bolat
⚡ Önemli Bilgiler

  • Subnautica 2’nin çıkış tarihi 14 Mayıs olarak açıklandı ve oyun erken erişim olarak yayınlanacak.
  • Oyunun sistem gereksinimleri oldukça yüksek ve 50 GB depolama alanı gerekiyor.

Unknown Worlds Entertainment tarafından geliştirilen su altı temalı hayatta kalma oyunu Subnautica 2 için geri sayım başladı. Oyunun çıkış tarihi kısa süre önce duyurulmuştu. Şimdi ise PC platformuna ait sistem gereksinimleri de açıklandı. İşte Subnautica 2’nin sistem gereksinimleri...

Subnautica 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen Ultra Ultra++
İşletim Sistemi Windows 10/11 Windows 11 Windows 11 Windows 11
İşlemci Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel i7-13700 / AMD Ryzen 7 7700X Intel i7-13700 / AMD Ryzen 7 7700X Intel i9-14900K / AMD Ryzen 9 7900X3D
Ekran Kartı NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5500XT (6 GB) NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6700XT (8 GB) NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 6900XT (12 GB) NVIDIA RTX 5070 Ti / AMD RX 7900XTX (16 GB)
RAM 12 GB 16 GB 32 GB 32 GB
Performans 1080p / düşük, 30 FPS 1440p / orta, 60 FPS 1440p / yüksek, 60 FPS 4K / yüksek, 60 FPS

Subnautica 2 Kaç GB?

Subnautica 2 için 50 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Eğer bilgisayarınızda yeterli boş alan yoksa, sistem temizleme uygulamalarından yararlanarak gereksiz dosyaları silebilir ve kolayca yer açabilirsiniz.

Subnautica 2 Nasıl Bir Oyun?

Oyunları görsel açıdan zirveye taşımasıyla bilinen Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştirilen Subnautica 2, oyuncuları yeni ve yabancı bir gezegenin derinliklerine götüren bir açık dünya hayatta kalma deneyimi sunuyor. 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla birlikte oynama imkânı sunan yapım, bu sayede çok daha keyifli ve sürükleyici hâle geliyor. Tabii tek başınıza oynayabileceğinizi de söyleyelim.

Subnautica 2 Ne Zaman Çıkacak?

Subnautica 2’nin çıkış tarihi 14 Mayıs olarak açıklandı. Oyun bu tarihte erken erişim sürümüyle yayınlanacak ve oynanabilir olacak. Ancak erken erişim sürecinde bazı teknik sorunlarla karşılaşılabileceğini belirtelim. Bu tür problemler zamanla giderilecektir fakat tamamen sorunsuz bir deneyim istiyorsanız, erken erişim sürecinin tamamlanmasını beklemeniz daha iyi bir tercih olabilir.

Sonu Kötü Biten En İyi 10 Oyun
OYUN

Sonu Kötü Biten En İyi 10 Oyun

Günümüzde çeşitli türlerde çok fazla sayıda oyun bulunuyor. Peki, sonu kötü biten en iyi oyunlar hangileri? İşte finali ile herkesi üzen 10 oyun!

Editörün Yorumu

Subnautica 2’nin özellikle oynanış tarafında oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. Unreal Engine 5’in sunduğu görsel kalite sayesinde etkileyici bir deneyim sunacağı kesin. Bu nedenle oldukça heyecanlıyım. Ancak bu yüksek grafik kalitesi nedeniyle düşük donanımlı sistemlerde pek de iyi bir performans sunmayacak gibi görünüyor.

Hem yazılım geliştiren hem de bu alanda yazan bir teknoloji tutkunu. İstanbul Üniversitesi'nde PC Programcılığı bölümünde okuyor. Tamindir'de özellikle yapay zeka, programlama ve yazılım dünyasındaki yenilikleri kaleme alıyor. Bilgisayar oyunlarıyla başlayan merakı, zamanla profesyonel kariyere dönüştü. Kod yazarken edindiği deneyimleri, teknoloji yazılarına da yansıtıyor. AI trendlerini ve yazılım gündemini yakından takip ediyor.

Kaynak: https://wccftech.com/subnautica-2-pc-requirements/

