Unreal Engine 5’li Subnautica 2 İçin Geri Sayım Başladı! İşte Sistem Gereksinimleri

Unknown Worlds Entertainment tarafından geliştirilen su altı temalı hayatta kalma oyunu Subnautica 2 için geri sayım başladı. Oyunun çıkış tarihi kısa süre önce duyurulmuştu. Şimdi ise PC platformuna ait sistem gereksinimleri de açıklandı. İşte Subnautica 2’nin sistem gereksinimleri...

Subnautica 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen Ultra Ultra++ İşletim Sistemi Windows 10/11 Windows 11 Windows 11 Windows 11 İşlemci Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel i7-13700 / AMD Ryzen 7 7700X Intel i7-13700 / AMD Ryzen 7 7700X Intel i9-14900K / AMD Ryzen 9 7900X3D Ekran Kartı NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5500XT (6 GB) NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6700XT (8 GB) NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 6900XT (12 GB) NVIDIA RTX 5070 Ti / AMD RX 7900XTX (16 GB) RAM 12 GB 16 GB 32 GB 32 GB Performans 1080p / düşük, 30 FPS 1440p / orta, 60 FPS 1440p / yüksek, 60 FPS 4K / yüksek, 60 FPS

Subnautica 2 Kaç GB?

Subnautica 2 için 50 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Eğer bilgisayarınızda yeterli boş alan yoksa, sistem temizleme uygulamalarından yararlanarak gereksiz dosyaları silebilir ve kolayca yer açabilirsiniz.

Subnautica 2 Nasıl Bir Oyun?

Oyunları görsel açıdan zirveye taşımasıyla bilinen Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştirilen Subnautica 2, oyuncuları yeni ve yabancı bir gezegenin derinliklerine götüren bir açık dünya hayatta kalma deneyimi sunuyor. 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla birlikte oynama imkânı sunan yapım, bu sayede çok daha keyifli ve sürükleyici hâle geliyor. Tabii tek başınıza oynayabileceğinizi de söyleyelim.

Subnautica 2 Ne Zaman Çıkacak?

Subnautica 2’nin çıkış tarihi 14 Mayıs olarak açıklandı. Oyun bu tarihte erken erişim sürümüyle yayınlanacak ve oynanabilir olacak. Ancak erken erişim sürecinde bazı teknik sorunlarla karşılaşılabileceğini belirtelim. Bu tür problemler zamanla giderilecektir fakat tamamen sorunsuz bir deneyim istiyorsanız, erken erişim sürecinin tamamlanmasını beklemeniz daha iyi bir tercih olabilir.

Editörün Yorumu

Subnautica 2’nin özellikle oynanış tarafında oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. Unreal Engine 5’in sunduğu görsel kalite sayesinde etkileyici bir deneyim sunacağı kesin. Bu nedenle oldukça heyecanlıyım. Ancak bu yüksek grafik kalitesi nedeniyle düşük donanımlı sistemlerde pek de iyi bir performans sunmayacak gibi görünüyor.