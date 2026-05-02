Yeni Fiat Topolino Türkiye'de! Şehir İçi Kullanım İçin İdeal

Yeni Fiat Topolino, iki temel versiyonla birlikte Türkiye'de satışa sunuldu. Mevcut pazara göre çok da düşük olmayan bir fiyat etiketi ile birlikte gelen elektrikli araç, şehir içi kullanım amacına uygun bir bataryaya sahip. Kullanıcıların özel şarj istasyonlarına ihtiyacı olmuyor. Ev tipi priz kullanarak da kolaylıkla şarj edilebiliyor.

Yeni Fiat Topolino'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Fiyat Topolino'nun standart sürümü için 584 bin 900 TL fiyat etiketi belirlendi. Topolino Plus versiyonu ise 629 bin 900 TL fiyat etiketi ile sahibini bulacak. Elbette ki bunların nakit indirimli anahtar teslim fiyatı olduğunu da ayrıca not düşmek gerek.

Bu arada 2025 modelinin standart sürümünün 544 bin 900 TL, Topolino Plus versiyonunun da 589 bin 900 TL fiyata sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da bize fiyatta önemli bir artış olduğunu gösteriyor. Öyle ki yeni modelin başlangıç fiyatı, öncekine göre 40 bin TL daha fazla.

Yeni Fiat Topolino'nun Özellikleri Neler?

Yenilenen Fiat Topolino 5,4 kWh kapasiteli bataryaya sahip. Çok uzun mesafeler gitmek için pek yeterli sayılmaz ancak her gün kısa mesafe gidip gelenler için ideal olduğu söylenebilir. Ev tipi priz kullanılarak şarj edilebilen aracın 0'dan 100 seviyesine gelmesi için 4 saatlik bir şarj işlemi yeterli. %0-80 arası dolum içinse 3,5 saat gerekiyor.

Araç sadece 2535 mm uzunluğa sahip. Ayrıca aynalarla birlikte 1536 mm genişliğinde. Bu, onu park etmenin oldukça kolay olduğu anlamına geliyor. Öte yandan dar sokaklarda da epey rahat şekilde hareket edebiliyor. Bu arada ön tekerlek ve arka tekerlek arasındaki mesafenin de 1730 mm olduğunu belirtelim.

Bu elektrikli araç batarya da dahil olmak üzere 487 kg ağırlığında. İçindekilerle beraber en fazla 700 kg yük taşıyabiliyor. Aracın gücü sınıfından dolayı için epey düşük. Öyle ki bu değer sadece 6 kW (8 beygir) ile sınırlı. En fazla 45 km/sa hıza ulaşabiliyor. Bu hıza çıkabilmesi ise 10 saniye sürüyor.

Yeni Fiat Topolino Kimlere Hitap Ediyor?

Fiat Topolino oldukça düşük bir hıza ve güce sahip bir araç olduğu için daha geniş bir kitle tarafından kullanılabiliyor. Elbette ki bununla çok uzun bir süre boyunca seyahat etmeyi beklememek gerek ama şehir içinde kullanıma (özellikle kısa mesafeli yerlere gidip gelme gibi amaçlarla) uygun bir model olduğu söylenebilir.

Editörün Yorumu

Fiat Topolino'yu özellikle dar sokaklarda ilerlerken sorun yaşatmayacak bir araç olarak görüyorum. Tasarımını da oldukça ilgi çekici buluyorum. Hafif bataryası var. Çok uzun yol yapmaz ama kısa mesafe için ideal. Tabii, fiyatın biraz yüksek olduğunu belirtmeliyim. Çoğu kişi, 544 bin 900 TL karşılığında bu özelliklere sahip olmak istemeyecektir.