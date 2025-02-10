Türkiye'de Fiber İnternet Olmayan Ev Kalmayacak!

İnternet, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak dijitalleşmenin bu kadar hızlandığı bir dönemde Türkiye'deki internet altyapısı henüz istenilen seviyede değil. İstanbul gibi büyük şehirlerde bile altyapı büyük ölçüde eski bakır kablolardan oluşuyor ve bu durum ortalama internet hızının 100 hatta 50 Mbps'nin altında kalmasına neden oluyor.

Neyse ki bu durum değişmek üzere. Fiber internet kablolarının Türkiye'nin dört bir yanını sarması için ihale düzenleniyor. Üstelik Türkiye'nin en büyük operatörlerinden Turkcell, göreve şimdiden hazır. İşte detaylar!

Turkcell, Tüm Türkiye'ye Fiber İnternet Ağı Örecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir süre önce 2026 yılında sona erecek olan Fiber Altyapı İmtiyaz Sözleşmesi’nin ardından yeni bir ihale sürecinin başlayacağını duyurdu. Bu ihale Türkiye’nin internet altyapısını modernize etmek ve fiber teknolojisini yaygınlaştırmak için büyük bir fırsat sunuyor.

Şu anda fiber altyapının büyük bir kısmı tek bir operatörün elinde bulunuyor. Yeni ihale süreciyle birlikte rekabet koşullarının yeniden belirlenmesi ve daha geniş bir kitleye yüksek hızlı internet erişimi sağlanması hedefleniyor. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ise bu sürece hazır olduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

Fiber altyapı, ülkemizin dijital dönüşümü için büyük önem taşıyor. Biz de Turkcell olarak bu alandaki yatırımlarımızı sürdürüyor ve en kaliteli hizmeti sunmak için hazırız. Sayın Bakanımızın çağrısını bir görev kabul ediyoruz. Bu süreçte rekabet koşullarının yeniden belirlenmesiyle, Türkiye’nin Turkcell’i olarak mobil iletişimde olduğu gibi fiber altyapıda da dünya standartlarında hizmet sunmaya devam edeceğiz.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Türkiye'nin internet hızı dünya ortalamasının oldukça gerisinde. Üstelik büyük şehirlerdeki yetersizlliklere ek olarak gelişen pek çok bölgede altyapıya rastlamamak bile mümkün. Fiber Altyapı İmtiyaz Sözleşmesi'nin sona ermesinden sonra yapılacak ihalenin ise bunu değiştirmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise fiber altyapı ihalesine ilişkin, “Fiber Altyapı İmtiyaz Sözleşmesi 2026’da sona erecek. Bu süreç için ayrı bir ihale düzenleyeceğiz. Şu anda fiber altyapının yüzde 80-90’ı bir operatörün elinde. İhale sürecinde rekabet şartlarını gözden geçireceğiz” açıklamasını yapmıştı.

Bu ihalenin ise 2025 içerisinde düzenlenmesi va 2026'da çalışmaların hızla başlaması bekleniyor.