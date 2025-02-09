Togg T10X Peynir Ekmek Gibi Satmaya Devam Ediyor

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobil markası Togg, yeni elektrikli aracı Togg T10F'in piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da ilk modeli T10X'i sahiplerine teslim etmeye devam ediyor.

Marka, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada T10X için hedeflediği bir aşamayı daha geri bırakarak T10X teslimatlarında 50 bin seviyesine ulaştıklarını duyurdu.

Togg , T10X'in 50 Bininci Teslimatını Gerçekleştirdi

Teslimatlarına 2023 yazında başlayan Togg, ilk elektrikli otomobili T10X'in üretimini günden günde artırmayı başardı. Şirket geldiğimiz noktada yerli SUV'un 50 bininci sahibine de aracını ulaştırdı. Geçtiğimiz yıl elektrikli otomobil kategorisinde en çok satış yapan marka unvanını elinde bulunduran firma, 50 bin teslimat hedefine ulaşılmasını paylaştığı bir video ile kutladı.

Yerli otomotiv devi, video ile birlikte yayınladığı mesajda akıllı araç dünyasına şekil verme hedefi doğrultusunda çalışamalarına devam edeceğini vurguladı.Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada ise merakla beklenen bir diğer yerli elektrikli otomobil modeli Togg T10F'in de bu yıl yaz aylarında piyasaya sürüleceği duyurulmuştu.

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