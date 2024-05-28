Turkcell'in Yılın İlk Çeyreğinde Ne Kadar Kazandığı Belli Oldu

Sabah uyanır uyanmaz, akşam yatana kadar elimizden düşürmediğimiz telefonlarla sürekli birileriyle mesajlaşıp konuşuyoruz. Bu durumda, en büyük sorumluluk elbette telefon operatörlerine düşüyor.

İşte bu operatörlerden biri olan ve Türkiye'de 30. yılını kutlayan Turkcell, 2024 yılının ilk çeyreğinde 2,6 milyar TL net kâr elde ettiğini duyurdu.

Şirket, finansal ve operasyonel performanslarının olumlu sonuçlar getirdiğini ve 2024 yılı beklentilerini yukarı yönlü güncellediklerini açıkladı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, sürdürülebilir büyümelerini 2024'ün ilk çeyreğine taşıdıklarını vurguladı.

Turkcell'in İlk Çeyrek Net Karı 2,6 Milyar TL Oldu!

Dr. Ali Taha Koç, 2024 yılının ilk çeyrek performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Turkcell'in 30. yılında sektördeki liderliğini pekiştirdiğini vurguladı.

Teknolojiye yaptıkları yatırımlar ve müşteri odaklı stratejileriyle pazardaki güçlü konumlarını koruduklarını ifade eden Dr.Koç, mobil segmentte yeni aboneler kazanırken, mevcut aboneleri üst paketlere taşıma stratejilerinde önemli başarılar elde ettiklerini belirtti.

Bu çeyrekte 472 bin mobil faturalı net abone kazanan Turkcell, toplam abone sayısını 42,8 milyona ulaştırdı. Sabit genişbant segmentinde de özellikle fiber aboneliklerde büyüme rakamları kaydedildi ve sabit abone kayıp oranı %1,3 ile 2007’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Dr. Koç, ayrıca Turkcell Dijital İş Servisleri'nin kurumsal müşterilerin dijital dönüşüm süreçlerinde önemli bir rol oynadığını belirterek, veri, enerji, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarına odaklandıklarını söyledi.

Dijital servislerin tekil gelirleri ilk çeyrekte %32 büyüyerek 1,6 milyar TL'ye ulaşırken, dijital servisleri kullanan tekil ücretli abone sayısı 5,5 milyon oldu. Dijital İş Servisleri’nin geliri ise ilk çeyrekte 2,8 milyar TL'ye yükseldi.

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell'in 30. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şirketi 'Dijital Yüzyılın Lideri' yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

Teknolojinin sunduğu imkanları değerlendirerek, sürdürülebilir başarılarını artırmayı ve ülkeye değer katmayı sürdüreceklerini vurgulayan Koç, son 1 yılda 1,7 milyon faturalı abone kazandıklarını ve liderliklerini koruduklarını dile getirdi.

Turkcell, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği güçlü operasyonel performansla dikkat çekti ve mobil segmentte 472 bin faturalı mobil abone kazandı, toplam abone sayısını 42,8 milyona çıkardı.

Güçlenen internet altyapıları sonucu fiber hizmetlere olan talep artışıyla net 48 bin fiber abone kazandı ve toplam sabit abone bazı 3,1 milyonu aştı. Şirket ayrıca dijital servisler ve veri merkezi hizmetlerinde de kuvvetli büyüme sürdüklerini ifade etti.