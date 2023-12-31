Turkcell, Lifecell'i Fransızlara Satıyor: Bakın Neden?

Turkcell, çağrı merkezi ağı Global Bilgi LLC ve telekom kuleleri şirketi Ukrtauer LLC dahil olmak üzere bağlı kuruluşlarını satışa çıkardı. Satışın toplam nominal değeri Lifecell için 333,4 milyon dolar, Global Bilgi Ltd için 1,239 milyon dolar ve Ukrtauer Ltd. için 51,453 milyon dolar olarak belirlendi. Fakat varlıkların devri henüz tamamlanmış değil ve işlemin kesin değeri kapanış aşamasında belirlenecek.

Turkcell, Lifecell'i Fransız Yatırım Şirketi NJJ Capital'e Devrediyor!

Satın alan şirket, Fransız milyarder Xavier Niel'e ait olan NJJ Capital. Niel, Fransa'da Free markası altında ve Polonya'da Play markası altında faaliyet gösteren Iliad'ın kurucusu olarak bilinir. Aynı zamanda Le Monde gazetesinin ortak sahibi ve Monaco Telecom (Monako), Salt Mobile (İsviçre) ve Eir (İrlanda) gibi telekom operatörlerinin sahibidir.

Telekom altyapısı, özellikle savaş ve afet durumlarında büyük önem taşımaktadır. Elon Musk'ın Starlink uydu haberleşme sistemleri gibi yeni girişimler bu alandaki dinamikleri etkilemektedir.

Yakın zamanda Starlink'in acil durumlarda akıllı telefonlara destek sağlayabileceği ve kesintisiz iletişime katkıda bulunabileceği belirtilmişti.

Turkcell'in satışının arkasındaki nedenler ve şirketin gelecekteki planları konusunda henüz net bir açıklama bulunmamaktadır. Şirketin bu stratejik kararı telekomünikasyon sektöründeki dinamik değişikliklere ve rekabet koşullarına adapte olma çabasının bir yansıması olarak değerlendirilebilir.

Gelişmelerin, hisse devri işleminin tamamlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulması beklenmektedir.

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