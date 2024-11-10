Uygun Fiyatlı Tarifeleriyle Tanınan NetGSM'in Baz İstasyonlarına Erişimi Turkcell Tarafından Engellendi!

Ülkemizde sunduğu oldukça uygun fiyatlı tarifeleriyle kısa bir sürede ün kazanan NetGSM ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Turkcell altyapısını kullanan dijital oparetörün, kısa bir süre öncesinde baz istasyonlarına erişim engeli getirildiği öne sürülüyor. Olayların arkasındaki isimse Turkcell'den başkası değil. Detaylar haberde.

Turkcell'den NetGSM'e Baz İstasyonları Engeli

Geçtiğimiz aylarda ülkemizde faaiyet gösteren diğer operatörlere kıyasla oldukça uygun tarifeler sunmaya başlayarak pek çok kişinin kalbinde taht kuran NetGSM'in ismi yeni bir skandalla anılıyor. İddialara göre dijital operatörün uygun fiyatlı tarife sunması sonrasında baz istasyonunlarına olan erişimi bizzat Turkcell tarafından engellenmeye başladı.

Ünlü gazeteci İbrahim Haskoloğlu, konu yaptığı açıklamada halihazırda Turkcell'in altyapısını kullanan NetGSM'in bütçe dostu tarifeler sunmasının ardından çeşitli ambargolara maruz kaldığını ifade ediyor. Haskoloğlu, Turkcell tarafından operatörün baz istasyonuna erişimini engellediğini iddia ediyor.

Söz konusu olayın mahkemeye taşındığı ve mahkemenin NetGSM lehine karar vermesine karşın, hala kararların uygulanmadığını belirten Haskoloğlu, BTK'nın henüz konu ile ilgili herhangi bir açıklama dahi yapmadığını dile getiriyor.

Turkcell’in altyapısını kullanan NetGSM’in Uygun fiyatlı tarife sunması sonrasında, Turkcell tarafından baz istasyonuna erişimleri engellendi.



Mahkeme kararına rağmen hiçbir adım atılmadı. BTK ise konuyla ilgili açıklama dahil yapmadı. pic.twitter.com/16vAdhIATj — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) November 10, 2024

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