Turkcell ve Samsung'dan Dev Anlaşma: 5G'li Telefonlar Türkiye'de Üretilecek!

Dünyanın dört bir yanında artık yeni bir teknoloji olmaktan çıkıp insanların günlük hayatına dahil olan 5G teknolojisi, ülkemize henüz daha tam olarak ayak basmadı. Bu yıl yapılacak ihale ile başlanması beklenen 5G çalışmalarının 2026 yılında meyvelerini vermesi bekleniyor. Bu doğrultuda, Türkiye’deki GSM operatörleri de şimdiden çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Ülkemizin önde gelen operatörlerinden Turkcell, kısa bir süre önce 5G bağlantı teknolojisini ülkemizde yaygınlaştırmak amacıyla Samsung ile yeni bir iş birliğine gitti. MCW 2025 fuarında imzalanan anlaşma kapsamında Güney Kore merkezli teknoloji devinin popüler 5G destekli telefonlarından bazıları ülkemizde üretilecek.

Samsung, Türkiye'de 100 Bin Adet 5G Destekli Telefon Üretecek

Bildiğiniz üzerw 5G teknolojisini kullanmak için internet altyapınızın bu bağlantıya uygun olmasının yanı sıra akıllı telefonunuzun da 5G'yi desteklemesi gerekiyor. Bu doğrultuda Türkiye'de 5G kullanımını geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Turkcell, Samsung ile yaptığı yeni bir anlaşma ile markanın 5G destekli cihazlarını ülkemizde üretmesini sağlayacak.

MWC 2025 etkinliğinde duyurulan anlaşma kapsamında, Samsung 2025 yılı boyunca Türkiye'de en az 100 bin adet 5G destekli cihaz üretecek. Ülkemizde üretilecek cihazlar, Turkcell’e özel olarak avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Öte yandan Samsung'un Türkiye'de hangi cihazlarını üreteceği hala belirsizliğini koruyor.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, MWC 2025 etkinliğinde imzalanan anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşma kapsamında 2025 yılı boyunca Turkcell için özel üretilmiş en az 100 bin adet Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak. Turkcell olarak, 5G ekosisteminin gelişimine yönelik yürüttüğümüz çalışmalara ve müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”

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