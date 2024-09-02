Turkcell, Tüm Superonline Abonelerine Ücretsiz 1000 Mbps İnternet Sunacak

Her ne kadar pek çoğumuz sahip olamasa da fiber internet kuşkusuz içinde bulunduğumuz teknoloji çağının en önemli gereksinimlerinden biri. Ne yazık ki Türkiye'deki internet altyapısı ve tarife fiyatları ise insanların bu yüksek internet hızlarına ulaşması için en büyük engel.

Yine de bu doğrultuda çalışmalar yok da değil. Ülkemizde faaliyet gösteren internet servis sağlayıcıları fiberi daha çok noktaya taşımak ve vatandaşlara sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi ise Turkcell, 30'uncu yılı şerefine altyapısı destekleyen herkesin hızını 1000 mbps'ye çıkarıyor. İşte detaylar!

Turkcell Superonline’lılar Eylül Ayında Hız Rekoru Kıracak

Turkcell, 30. yıl dönümü kapsamında, fiber altyapısından faydalanan yaklaşık 2,3 milyon kullanıcısının interneti hızını 1000 mbps’ye çıkarıyor. Fiber internet kullanan Turkcell sabit internet abonelerinin hızı 1-30 Eylül tarihleri arasında 1000 mbps’ye çıkacak.

Üstelik bunu yaparken herhangi bir başvuru ya da tarife değişikliği yapmanıza gerek kalmayacak. Ayrıca eylül ayında Turkcell Superonline fiber aboneliği başlatanlar da ay sonuna kadar bu kampanyadan yararlanabilecek. Yani siz 100 mbps hız için anlaştıysanız bile altyapı destekliyorsa 1000 mbps alacaksınız.

Altyapı yatırımlarıyla kullanıcılara en hızlı ve iyi internet deneyimini sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 1000 mbps hız kampanyasına ilişkin şunları söyledi:

Ülkemizin dijital geleceği için teknoloji ve altyapı yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. En ileri teknolojilerle güçlendirdiğimiz fiber altyapımız ile bugün 2,3 milyon kullanıcıya fiber internet hizmeti sağlıyoruz. 30. yılımızda da teknoloji liderliğimizi sürdürerek Superonline’ın ışık hızındaki fiber internet deneyimini tüm kullanıcılarımıza yaşatacağız. Turkcell’in 30. yılını müşterilerimizle birlikte kutlamaya devam edeceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin internet hızınız kaç mbps? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.