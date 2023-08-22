Turkcell TV+ ile Exxen İş Birliği Duyuruldu: Exxen İçerikleri TV+'a Geliyor!

Turkcell TV+, kullanıcılarına bu denli abonelik hizmetlerinin sayısının arttığı bir dönemde iki farklı aboneliğin hizmetlerini kendi çatısı altında birleştirerek yerel bir içerik platformu olan Exxen ile ortaklık kurdu.

Bu hamle, TV+'ın hem yerli hem de yabancı dijital platformlarla yaptığı iş birlikleri yoluyla "süper platform" olma planlarını destekliyor.

Bu iş birliğinin bir parçası olarak Premium TV+ aboneleri, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, yerel diziler, eğlence programları ve filmler de dâhil olmak üzere çeşitli içeriklere herhangi bir ek ücret ödemeden özel "Exxen TV" kanalından erişebilecekler.

TV+'ta Exxen TV Kanalı Üzerinden Avrupa Maçları İzlenebilecek

Exxen TV kanalı üzerinden Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi UEFA'nın en iyi futbol turnuvalarından seçilmiş maçlar yayınlanacak.

Ortaklık, Rangers ile PSV Eindhoven arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu maçının canlı yayınıyla başlayacak. 23 Ağustos'ta ise izleyiciler aynı müsabakadaki Braga - Panathinaikos maçını Exxen TV ve TV+ üzerinden izleyebilecekler.

Sevilen Exxen İçerikleri de Artık TV+'ta

Spor müsabakalarının yanı sıra sevilen içerikler de TV+ ekranlarına taşınacak. "Gibi", "Olağan Şüpheliler", "Hükümsüz", "Sadece Arkadaşız", "İlginç Bazı Olaylar" ve daha birçok sevilen dizi TV+ ayrıcalığıyla Exxen TV kanalında izleyicilerle buluşacak.

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