Turkcell'in Stratejik Kararı: Ukrayna'daki Varlıkları 500 Milyon Dolara Satıldı!

Turkcell, Ukrayna'daki varlıklarını 500 milyon dolara satarak anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, Fransız milyarder Xavier Niel'in yatırım şirketi NJJ Capital ile gerçekleştirildi.

Xavier Niel'in telekomünikasyon faaliyetleri şu anda Iliad aracılığıyla komşu Polonya'da devam ediyor ve iki ülke arasındaki önemli dolaşım trafiği, Turkcell ile yapılan bu 500 milyon dolarlık anlaşmayı destekliyor.

Fiyatın, Ukraynalı Lifecell'in kârına göre uygun olduğu belirtilirken, aslında bu anlaşmanın fiyat verilmeden aralık ayında yapıldığı ifade ediliyor.

Anlaşmada Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower'ın kontrolü NJJ Capital'e devredilecek. Turkcell, en son üst düzey yönetim değişikliği haberleriyle gündeme gelmişti.

Turkcell, eski Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'u genel müdür olarak atadığını duyurdu. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan atama ile Dr. Ali Taha Koç, genel müdürlük görevine başlamıştı.