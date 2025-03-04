Turkcell ve ULAK Milli 5G İletişim Altyapısı İçin Güçlerini Birleştirdi

İspanya'daki Mobil Dünya Kongresi (MWC) tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünyadan teknoloji şirketlerinin katıldığı etkinlik, pek çok duyuruya da ev sahipliği yapıyor. Bu sene Türkiye'den pek çok katılımcının olduğu MWC 2025'e damgasını vuran gelişme ise Turkcell ve ULAK'tan geldi. İki şikret, yeni nesil iletişim teknolojileri geliştirmek amacıyla stratejik bir iş birliği protokolü imzaladı. İşte detaylar!

Turkcell ve ULAK Yerli Teknolojiler İçin Güçlerini Birleştirdi

Turkcell ve Ulak, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı törenle hayata geçen anlaşma, Türkiye’nin 5G konusunda elini güçlendirmeyi hedefliyor. Protokol kapsamında, Turkcell’in Türkiye genelindeki 3 bin 250 baz istasyonunda ULAK’ın yerli ve milli 4.5G ile 5G destekli ürünleri kullanılacak.

Bu istasyonların farklı bölgelere yayılarak modernize edilmesi ve Açık Radyo Erişim Şebekesi (Open RAN) mimarisiyle uyumlu hale getirilmesi planlanıyor. Open RAN teknolojisi, geleneksel sistemlere göre daha esnek ve verimli bir altyapı sunarak 5G’nin yüksek hız ve düşük gecikme özelliklerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, anlaşmanın Türkiye’nin teknoloji üretimi ve 5G’de söz sahibi olması açısından kritik olduğunu vurguladı. Koç, “Yerli mühendislerimizin geliştirdiği çözümlerin dünya çapında rekabet edecek seviyeye ulaşacağına inanıyoruz. 10 yılı aşkın süredir ULAK ile sürdürdüğümüz iş birliği, bu hedefe ulaşmada önemli bir adım” dedi.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. R. Ruşen Kömürcü ise Turkcell’e destekleri için teşekkür ederek, “5G ve ötesinde Türkiye’nin markası olma vizyonuyla çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte yerli ürünleri yaygınlaştırmak için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.