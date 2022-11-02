Türkiye'de 400 Bin TL'den Ucuz Bir Tane Sıfır Araba Kaldı!
Türkiye'deki sıfır araba fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Kasım ayı itibarıyla 400 bin TL'den ucuz yalnızca bir tane sıfır araba kaldı.
Ülkemizin son yıllarda yaşadığı enflasyon nedeniyle birçok sektörde fiyat artışları gözleniyor. Öte yandan dünya çapında yaşanan çip krizi gibi sorunlar, sıfır araba fiyatlarını ulaşılamaz düzeylere çıkarıyor. Kasım ayı itibarıyla sıfır araç almak isteyenleri üzecek bir detay daha ortaya çıktı.
Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Araba Modelleri - 2022
Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri neler sorusu, çok sayıda kişi tarafından en fazla sorulan soruların başında yer alıyor.
Mynet'in haberine göre şu an Türkiye'de 400 bin TL'den daha ucuz yalnızca tek bir araba kaldı. 2022 model sıfır arabalar arasında yer alan Hyundai i10, 331 bin 500 TL'den satışa sunuluyor.
6 Ay - 6 Bin Kilometre Kuralı Çare Olmadı!
Sıfır otomobil piyasasının her geçen gün artmasında ikinci el otomobillerdeki fahiş fiyat etiketlerinin etkili olduğu düşünülüyordu. Sıfır otomobillerin uygun fiyattan çıkış yaptığı gün alınarak stoklar bitince fahiş fiyatlara ikinci el olarak satılmasını engellemek amacıyla geçtiğimiz aylarda 6 ay - 6 bin kilometre şartı getirilmişti.
Bu şarta göre araç ticareti yapan kimseler sıfır otomobillerini 6 ay ve 6 bin kilometre yol alındıktan sonra satabilecekti. Başlangıçta hem sıfır hem de ikinci el araçlarda %10-15 dolaylarında indirimler gözlemlense de bu durum uzun sürmedi.
Hyundai i10 dışında diğer en ucuz sıfır araba fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:
- Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump: 437 bin TL
- Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 452 bin 900 TL
- Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 HP: 438 bin TL
- Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP-Feel: 461 bin TL
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