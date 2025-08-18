Türkiye Nihayet 5G'ye Kavuştu! İnternet 100 Kat Hızlanacak

Nicedir gerçekleştirilmesi beklenen 5G internet altyapı ihalesi, 16 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı açıklama vasıtasıyla Türkiye için 5G internet sürecinin resmi olarak başladığını duyurdu. Mevcut internete kıyasla 100 kat daha hızlı internet sağlanacak. Bu durum, Türkiye'nin dijitalleşme amacına bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak. Tabii her şey toz pembe değil, çünkü sabit internet hızı halen pek çok bölge için sıkıntılı.

5G İhalesinin Asgari Değerleri Belirlendi

Bakan Uraloğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, 700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans değerlerine ulaşacak. Bu değerler, mobil operatörlerin erişimine açılacak. Yaygın kullanılan 4.5G teknolojisine kıyasla 5G, 10 ila 100 kat arasında daha fazla hız vadediyor. İlaveten gecikme süreleri de oldukça düşük seviyede. 5G ihalesi için asgari şartlar belirlendi ve ihalenin gerçekleşeceği tarih yakın zamanda duyurulacak.

📡 5G İhalesinde Resmî Süreç Başladı



✔️Mobil haberleşme alanında önemli bir adım daha atıyoruz.



📑 16 Ağustos 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 5G ihalesinin resmî süreci başladı.



🔹 700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans, mobil şebeke işletmecilerimizin… pic.twitter.com/JLPEl3jsup — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 17, 2025

5G Yeterli Değil: Önce Türkiye'deki Altyapı Sorunu Çözülmeli

Bu açıklamadan sonra sosyal medyada tartışmaya başlayan kullanıcılar, 5G internet teknolojisinin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak tepki gösterdi. Pek çok argüman, internet faturalarının zaten çok pahalı olduğunu, 5G'nin de maliyetleri artırmasından ötürü faturaları kabartacağını savunuyor. İlaveten, Türkiye'nin özellikle kırsal bölgelerinde halen internet sorunu yaşanıyor. Bu durumda 4G internet bile çekmiyor.

Kullanıcılar, önceliğin altyapı çalışmalarında olması gerektiğini, diğer türlü aktif olsa bile 5G'den verim alınamayacağını söylüyor. Dahası, internet operatörleri konusunda bir alternatif olmaması da Türk kullanıcıların tepki göstermesine sebep oluyor. Bildiğiniz üzere Elon Musk'ın uydu internet sistemi Starlink gibi teknolojiler, lisans verilmediği için Türkiye'de hizmet veremiyor.