Uygun Fiyatlı iPhone 17e'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

19 Şubat 2025 tarihinde bütçe dostu iPhone 16e tanıtıldı. Tanıtımın ardından iPhone 17e merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı ile beraber iPhone 17e'nin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon güçlü işlemci ile gelecek.

iPhone 17e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17e, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı sunacak. iPhone 16e'nin 6,1 inç büyüklüğündeki Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunduğunu belirtelim.

Telefon gücünü Apple A19 işlemcisinden alacak. iPhone 17 ve iPhone 17 Plus'ta da aynı işlemci yer alacak. Bu işlemcinin, önceki nesil olan A18'e kıyasla yüzde 15'e varan performans artışı sağlayacağı iddia ediliyor. Böylece daha iyi bir kullanım deneyimi elde edilecek.

iPhone 17e'nin arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 3D yüz tanıma özelliğine sahip 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. iPhone 16e'de de aynı kameralar tercih edilmişti.

Telefon Dynamic Island özelliğine sahip olacak. İlk olarak iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile hayatımıza giren bu özellik, ekranın üst kısmındaki hap şeklindeki alanın yazılımla entegre şekilde genişleyip küçülerek farklı bilgileri göstermesini sağlıyor. Kullanıcılar, gelen bildirimleri ve arka planda çalışan müzik ve zamanlayıcı gibi aktiviteleri kolayca görebiliyor.

iPhone 17e Ne Zaman Çıkacak?

Diğer iOS telefonlara kıyasla daha düşük fiyat etiketine sahip olan ilk iPhone SE modeli 2016 yılında tanıtıldı. İkinci SE modeli 2020 yılında, üçüncü SE modeli ise 2022 yılında piyasaya sürüldü. Teknoloji devi 2024 yılında ise SE serisini sona erdirerek yeni "e" serisini başlattı.

Merakla beklenen iPhone 17e'nin 2026 yılında tantıılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. iPhone 17e'ye dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.