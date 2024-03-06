Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Açıkladı: Türkiye 5G'ye Ne Zaman Geçiyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'ye 5G'nin ne zaman geleceğine dair açıklama yaptı, gereksinimler sağlandığı takdirde en yakın zamanda 5G'ye geçilebileceğini söylüyor.

Türkiye'de 5G Yolculuğu Ne Zaman Başlayacak?

Abdulkadir Uraloğlu, Gazi Üniversitesi İnşaat Topluluğu tarafından düzenlenen 'Civil Ankara 2024' etkinliğine katılarak bu konuda açıklamalarda bulundu. Ayrıca, iletişim ve haberleşme çalışmalarına da değinen Bakan, Haziran ayında Amerika'ya fırlatılacak olan 6. uydularının bölgenin geniş bir kapsama alanını içereceğini belirtti ve ekledi:

"Mesela geçtiğimiz günlerde Zeki Müren'in sesinden bir güncel parça seslendirildi değil mi? Birisi şimdi bir başkasının sesinden sizi arayabilir. Onun için mutlaka yerli ve milli iletişim araçlarını geliştirmemiz lazım. Haziran ayı içerisinde inşallah fırlatma rampalarımızdan Amerika'ya da göndermeyi planlıyoruz. Bu, 6'ncı uydumuz olacak ve kapsama alanı da çok ciddi bir şekilde Afrika'nın ve Orta Doğu'nun önemli bir bölümünü de ilave olarak kapsayacak. Bizim için heyecan verici bir proje. Sizlerin yakından takip ettiği, beklediği 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz.''

Heyecan verici bir proje olarak nitelendirdiği bu gelişmenin yanı sıra 5G teknolojisine geçiş planlarını da paylaştı. Bakan, uygun zamanda ve doğru piyasa koşullarıyla 2026 yılında 5G'ye geçmeyi düşündüklerini ifade ediyor.

Bu geçiş sürecinde bazı üretim tesislerinde deneme amaçlı ruhsat verdiklerini de vurguladı. İstanbul Havalimanı'nda ise uyumlu telefonlarla 5G deneyimini yaşamanın mümkün olduğunu belirtiyor.