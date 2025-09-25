Türkiye’den Dev Sipariş! 200’ün Üzerinde Boeing Uçağı İçin Görüşme

Türkiye ile ABD arasında son dönemlerde havacılık konusu gündemde. İki ülke arasındaki temaslarda öne çıkan yeni iddia gökyüzünde dengeleri değiştirebilecek büyüklükte. Zira Türk Hava Yolları bünyesine 200 adetlik uçak alımı konuşuluyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye’den Havacılıkta Tarihi Hamle! 200 Uçağı İçin Görüşme!

Açık kaynaklardan gelen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray ziyaretinde, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmede 200’den fazla Boeing yolcu uçağı için anlaşma görüşmeleri gündeme geldi. Bu gelişmeyi ABD’li iş insanı ve aynı zamanda eski başkan danışmanı olan Tom Barrack’ın açıklamaları ortaya koydu.

Barrack, bu görüşmenin yalnızca ticari değil, aynı zamanda stratejik açıdan da büyük önem taşıdığını belirtti. Anlaşmanın resmi olarak duyurulmasa da bu adımın Türkiye’nin havacılık yatırımlarıyla uyumlu bir strateji olduğuna dikkat çekiyor.

Türk Hava Yolları’nın filo genişletme planları, özel hava yolu şirketlerinin yeni uçak alımları ve İstanbul Havalimanı gibi yatırımlar düşünüldüğünde, bu büyüklükteki bir anlaşma Türkiye’nin küresel havacılıkta daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayabilir.

Tom Barrack anlaşmayı yalnızca ticari bir alışveriş olarak görmediğini aynı zamanda iki ülke arasında ekonomik ilişkileri derinleştirecek bir köprü olarak değerlendirdi. Özellikle savunma sanayi ve ticari ilişkilerde yaşanan gerilimler göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir sipariş stratejik mesaj niteliği taşıyabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...