Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, siber güvenlik tatbikatı için ortak bir yol haritasında buluştu. Toplamda 48 saat süren tatbikatta kırmızı ve mavi ülke olarak isimlendirilen iki ülkeden birine üçüncü ülkeler tarafından gerçekleştirilebilecek siber saldırıların önlenmesi üzerinde çalışıldı.

Türkiye ve ABD'den Siber Güvenlik Tatbikatı İçin İş Birliği

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siber Güvenlik Merkezi öğrencileri, BAY Atlantic Üniversitesinden öğrencilerin katılımı ile uluslararası çapta bir siber güvenlik uygulaması üzerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'de yer alan yüksek lisans öğrencileri, tatbikatta “kırmızı ülke" ve "mavi ülke" olarak gruplandırıldı. Tatbikat kapsamında üçüncü ülkeler tarafından gerçekleştirilebilecek olası siber saldırıların önüne geçilmeye çalışıldı.

Habertürk'teki habere göre Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, tatbikat sırasında dijital ortamda işaretlenmiş hedeflere sızmaya çalıştı. Öğrencilerin sistemde yer alan hedef makinelere sızma girişimleri sonucunda elde edilen veriler farklı sızma yöntemleri olarak tekrardan değerlendirildi.

48 saat boyunca devam eden tatbikatta yer alan ABD ile Türkiye'ye üçüncü bir ülkeden gelecek olası bir siber saldırının savunma ve istihbarat ağları açısından güçlendirilmesi hedeflendi.

Bahçeşehir Üniversitesinin yazılım mühendisliği bölümünde son sınıf öğrencisi olan ve BAU Siber Güvenlik Merkezi'nde yazılım geliştiricisi olarak görev yapan Görkem Kızıltaş, Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi olarak uluslararası bir siber güvenlik topluluğu inşa etme çabası verdiklerini ifade etti.

ABD'deki BAY Atlantic Üniversitesi ile iletişime geçtiklerini söyleyen Kızıltaş, iletişime geçmelerinin sonucunda onlarla beraber bu tatbikatı başlatmak için planlamalara başladıklarını belirtti. Bu uygulamaya senaryolu eğitim tatbikatı ismini verdiklerini açıklayan Kızıltaş, tatbikatla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: