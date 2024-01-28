Türkiye'de Antidepresan Kullanımında Büyük Artış: Uzmanlar Nedenlerini Açıkladı!

Son 10 yılda Türkiye'de antidepresan kullanımında ciddi bir artış yaşandığı bildiriliyor. Uzmanlar, bu artışı pandemi, deprem ve ekonomik sorunların etkisiyle ilişkilendiriyor.

Depresif bozukluklar, kaygı ve obsesif kompülsif bozukluklar gibi çeşitli nedenlerle kullanılan antidepresan ilaçların hekim reçetesiyle temin edilebilen kullanımının her geçen yıl arttığı belirtiliyor.

Uzmanlara göre, son 10 yılda antidepresan kullanımında yüzde 75'lik bir artış kaydedildi. 2013 yılında satılan 37 milyon 258 bin 388 kutu antidepresanın sayısı, 2023 yılında 65 milyon 451 bin 831 kutuya yükseldi. Ayrıca, 2022'den 2023'e geçerken de yüzde 9'luk bir artış yaşandığı belirtiliyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gülin Özdamar Ünal yaptığı açıklamada, hastalarda gözlemlenen temalardaki değişimin, ülke genelinde yaşanan süreçlere işaret ettiğini belirtti. Örneğin, pandemi sonrasında sağlık kaygılarının yüzde 50 arttığına dikkat çekti.

Ülkemizde deprem felaketleri yaşanmadan önce deprem korkusuyla ilgili sorunlar, bin hastadan 1'inde görüldüğü bir dönemde, şu anda bu oranın 10 hastadan 1'ine yükseldiği belirtiliyor. Deprem korkusunun, artık ilkokul çağındaki çocuklarda dahi karşılaşılan bir sorun haline geldiği ifade edilmekte.

Ayrıca, ekonomik sorunların yarattığı kaygıların da göz ardı edilemeyecek ölçüde arttığı gözlemleniyor. Hastalarda rastlanan ekonomik kaygı temalarının iki katına çıktığı belirtiliyor.