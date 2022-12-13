Türkiye'nin Ay Uzay Aracının Teknik Detayları Paylaşıldı

Temelleri ilk olarak 2018 yılında atılan Türkiye Uzay Ajansı'nın dünyada gelişen uzay yarışına dahil olmak için geliştirdiği projeler yavaş yavaş şekillenmeye başladı. 2023-2028 yıllarını kapsayan Ay görevi AYAP-1 için kullanılacak olan uzay aracının tasarımı paylaşıldı.

Türkiye Uzay Ajansı, yaptığı paylaşımda Ay Araştırma Programı-1 görevi için kullanılacak uzay aracının teknik detatylarına yer verdi. İk modülden oluşan uzay aracı, önümüzdeki senelerde Ay'a yörüngesine girerek sert iniş gezegenimizin uydusuna sert iniş yapacak.

İşte AYAP-1 Uzay Aracı!

4. kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz !🎂



Bu vesileyle sizlere duyurmak istediğimiz heyecanlı bir haberimiz var.



Ay'a göndereceğimiz uzay aracına ait ilk detayları paylaşmaktan büyük mutluluk duyarız. 🇹🇷🌙🚀



🔗https://t.co/7r8jWR0ySt@TCSanayi @tubitakuzay @TUBITAK_MAM pic.twitter.com/LNGELuOJYL — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) December 13, 2022

Platform modülü ve itki modülü olmak üzere iki farklı modül şeklinde tasarlanan AYAP-1 Uzay Aracı'nda platform modülü, görüntüleme, bilimsel veri toplama ve seyrüsefer için kritik önem taşıyan alt sistemleri barındırıyor.

Seyrüsefer sisteminde yer alan yüksek çözünürlüklü kameranın 5 kilometre genişlikteki bir alanda 1 metreye kadar yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilebileceği belirtiliyor. Platform modülünde navigasyon konusunda önemli işlevi olan yıldızizler, yönlendirebilir güneş paneli ve bilimsel görev yükleri de bulunacak.

Bu yılın başlarında tanıtılan Milli Hibrit İtki Sistemi'ni kullanacak olan diğer modül, kimyasal çift yakıt sistemi ile birlikte uzay aracının yörünge kazanmasına yardımcı olacak. İtki sisteminde enerji üretimi için sabit bir güneş paneli de yer alacak.

2023-2028 yılları arasında yapılması planlanan AYAP-1 görevinde dünyadan gönderilecek olan uzay aracı, çarpışma noktası için yörüngesini sağlayana dek uydumuzu gözlemleyecek. Çarpışma noktasına geldiğinde ise yönelimini Ay yüzeyine çevirecek ve sert iniş gerçekleştirecek.