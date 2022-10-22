Türkiye Uzay AJansı'na Rekor Bütçe Ayrıldı

Türkiye Uzay Ajansı, kurulduğu 2018 yılından beri ülkemizin uzay programını hazırlamak üzere hızla çalışmalara devam ediyor. Yakın zamanda ilk Türk astronotu uzaya göndermek için hazırlanan TUA'nın 2023 yılı bütçesi belli oldu.

Cumhuriyet'in yaptığı habere göre Türkiye Uzay Ajansı bütçesi için sunulan kanun teklifi kapsamında bütçe 1.618 milyar TL olarak belirlendi. İlk Türk astronotun 2023 yılının ilk yarısında uzayda yerini alması bekleniyor.

Türkiye Uzay Ajansı'nın Bütçesi 2500 Kat Arttı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak yürütülen TUA projeleri, yerli ve milli uzay programının geliştirilmesi için 2018 yılından beri hizmet veriyor. TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Ay yüzeyinde gerçekleştirilecek görev için bir asil bir yedek olmak üzere iki astronot seçileceğini belirtti. Yapılan açıklamalara göre astronot seçiminde son aşamalara gelindi.

Yeni sunulan teklif çerçevesinde ise TUA'nın bütçesi rekor oranda artış gösterecek. 2022 yılında 61 milyon TL bütçesi olan TUA'nın 2023 yılı için bütçesi 1.618 milyar TL'ye yükseltilecek. Bu kapsamda 2500 katlık bir bütçe artışı olacağı görülebiliyor. Rusya ve ABD gibi ülkelerin uzay bütçelerine kıyasla hala çok az gibi görünse de bu bütçe artışıyla birlikte Türkiye'nin uzay çalışmalarının büyük bir hız kazanacağı düşünülüyor.