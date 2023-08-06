Türkiye, Ayın Büyük Bir Bölümünü Bu Uygulamalara Ayırıyor: İşte Veriler!

DataReportal'ın hazırladığı rapora göre ülkelerin hangi uygulamalara ne kadar vakit harcadığı ortaya çıktı. Android kullanıcılarının verilerinden faydalanan araştırmanın sonucunda ortaya vahim bir tablo çıktı.

Rapora göre Türkler ayda 21.4 saatini Instagram’da geçirdi. Yani neredeyse bir gün! Türklerin en çok vakit harcadığı bir diğer uygulama ise 11 saatlik kullanım ile WhatsApp oldu. Instagram ve WhatsApp'ın peşini Twitter ve YouTube takip etti.

Türkler Instagram'ı Çılgınlar Gibi Kullanıyor!

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Türkiye'nin 40 milyonu aşan Instagram kullancısına sahip olduğunu söyledi. Özellikle 18 yaş üstü gençlerin yüzde 95'inin sosyal ağlarda zaman geçirdiğini, 60 yaş üstü kişiler için de bu oranın oldukça fazla olduğunu belirtti.

Yaklaşık 21.4 saatini Instagram'a ayıran Türk kullanıcılar, Instagram’da en çok zaman geçiren ülkeler listesinde ilk sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye, sosyal medyada zaman harcama konusunda dünyada 15. sırada.

Türkiye nüfusunun %83’ünden fazlası internet kullanıyor. Türk kullanıcılar yalnızca sosyal medyadaki yoğunluğuyla değil, diğer internet ağlarındaki aktifliğiyle de biliniyor. Bu durum, ülkenin birçok bakımdan kötü etkilenmesine sebep oluyor.

Bu verilerin Türkiye için oldukça korkutucu olduğunu belirten uzmanlar, dünyanın da hemen hemen aynı sorunları yaşadığını ifade ediyor. İnsanlar sosyal medyada uyuyor, soyal medyada uyanıyor, sosyal medyada sosyalleşiyor. Kısacası zamanının birçoğunu sosyal medyada harcıyor.

Siz bu veriler hakkında neler düşünüyorsunuz. Yorumlarda buluşalım.