Threads'in Düşüşü Durdurulamıyor: Günlük Kullanıcı Sayısı %82 Düştü!

Meta'nın Twitter rakibi Threads, hızlı yükselişinin ardından günlük aktif kullanıcı sayısında keskin düşüş yaşamaya devam ediyor.

Lansmanından sonraki birkaç gün içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen uygulama olurken, OpenAI'nin ChatGPT'sinin aynı kilometre taşına ulaşması iki ay sürmüştü.

Pazar araştırma firması Sensor Tower'ın son verileri, Threads'in kullanıcı tabanını korumakta zorlandığını ve günlük aktif kullanıcı sayısının lansmanından bu yana %82 oranında düştüğünü ortaya koyuyor.

Günlük Kullanıcı Sayısı %82 Düştü, Her Gün %1 Oranında Kullanıcı Kaybediyor

Başlangıçta Threads, X'in (eski adıyla Twitter) ana rakibi olarak ortaya çıktı ve neredeyse üç kat daha fazla kullanıcıyla diğer tüm rakiplerini geride bıraktı ancak popülerliği hızla azaldı.

Kullanıcılar artık uygulamayı daha az açıyor ve platformda daha az zaman geçiriyor. Sensor Tower, aktif kullanıcılarda günlük yaklaşık %1'lik sürekli bir düşüş kaydedildiğini belirtti.

Similarweb'in analizi Threads'in yaşadığı sıkıntıları doğrulayarak, uygulamanın kullanımının lansmandan hemen sonra sadece Android'de 49 milyondan fazla günlük aktif kullanıcıyla zirveye ulaştığını ancak daha sonra 23 Temmuz'a kadar 12,6 milyona düştüğünü gösterdi.

Meta'nın başkanı Mark Zuckerberg, Threads'in geleceği konusunda iyimserliğini koruyor ve topluluğu sürdürülebilir bir ölçekte büyütmek için kullanıcıları elde tutmaya ve uygulamanın özelliklerini geliştirmeye odaklanmayı planlıyor.