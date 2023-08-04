Threads'in Düşüşü Durdurulamıyor: Günlük Kullanıcı Sayısı %82 Düştü!
Twitter'a rakip olarak hayata geçirilen sosyal medya platformu Threads'in günlük kullanıcı sayısı büyük bir hızla düşmeye devam ediyor. İşte detaylar!
Meta'nın Twitter rakibi Threads, hızlı yükselişinin ardından günlük aktif kullanıcı sayısında keskin düşüş yaşamaya devam ediyor.
Lansmanından sonraki birkaç gün içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen uygulama olurken, OpenAI'nin ChatGPT'sinin aynı kilometre taşına ulaşması iki ay sürmüştü.
Pazar araştırma firması Sensor Tower'ın son verileri, Threads'in kullanıcı tabanını korumakta zorlandığını ve günlük aktif kullanıcı sayısının lansmanından bu yana %82 oranında düştüğünü ortaya koyuyor.
Günlük Kullanıcı Sayısı %82 Düştü, Her Gün %1 Oranında Kullanıcı Kaybediyor
Başlangıçta Threads, X'in (eski adıyla Twitter) ana rakibi olarak ortaya çıktı ve neredeyse üç kat daha fazla kullanıcıyla diğer tüm rakiplerini geride bıraktı ancak popülerliği hızla azaldı.
Kullanıcılar artık uygulamayı daha az açıyor ve platformda daha az zaman geçiriyor. Sensor Tower, aktif kullanıcılarda günlük yaklaşık %1'lik sürekli bir düşüş kaydedildiğini belirtti.
Similarweb'in analizi Threads'in yaşadığı sıkıntıları doğrulayarak, uygulamanın kullanımının lansmandan hemen sonra sadece Android'de 49 milyondan fazla günlük aktif kullanıcıyla zirveye ulaştığını ancak daha sonra 23 Temmuz'a kadar 12,6 milyona düştüğünü gösterdi.
Threads'e En Çok İstenen Özellik Sonunda Geldi!
Sosyal medya platformu Threads, kullanıcılarına yeni bir özellik olan "Following Feed"i sunuyor. Meta'nın sahibi olduğu Instagram'ın yan uygulaması Threads, bu yeni özellikle kullanıcıların içeriklerini daha kolay keşfetmelerine ve takip ettikleri kişilerin paylaşımlarına daha hızlı bir şekilde ulaşmalarına olanak tanıyor.
Meta'nın başkanı Mark Zuckerberg, Threads'in geleceği konusunda iyimserliğini koruyor ve topluluğu sürdürülebilir bir ölçekte büyütmek için kullanıcıları elde tutmaya ve uygulamanın özelliklerini geliştirmeye odaklanmayı planlıyor.
YORUMLAR