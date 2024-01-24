Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Dolar Tahmini Açıkladı!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, 2025 yılında Türk Lirası'nın normal seyrine döneceği ve doların 39-40 lira arasında olacağı öngörüsünde bulundu.

Çakar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım sürecini ocak ayında tamamlayacağına inandığını belirterek, "Son çeyrekte ülkemizde faiz indirimi sürecine gidileceğini düşünüyorum" dedi.

2022 ve 2023'ün, küresel çapta "enflasyonla mücadele yılları" olarak geçtiğini belirten Çakar, küresel ekonomide önemli bir yavaşlama yaşandığını ve büyümenin endişe kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin büyüme konusunda her zaman olumlu bir performans gösterdiğini vurgulayan Çakar, Türkiye'de büyümenin 2023'te muhtemelen yüzde 4,5 olacağını ve 2024'te yüzde 4 olarak tahmin edildiğini söyledi.

Çakar, Türkiye'de Türk Lirası'nın çekici bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Şu anda Türk Lirası, oldukça çekici bir üründür. Eğer bir kişi dövizden faiz geliri elde etmişse, bunu Türk Lirası'na çevirmelidir, çünkü Türk Lirası artık çok çekici bir ürün." şeklinde konuştu.

Çakar, bu yıl enflasyonun yüzde 40-45 aralığında seyredeceği öngörüsünü paylaşarak, "Enflasyon, mayıs ayında zirveye ulaşacak ve düşüşe geçecek. Mevcut politikalarda aceleci olmamak önemli. Enflasyonun yüzde 40-45 seviyelerine düşmesi normal, bu beklenen bir durum.

Asıl önemli olan, enflasyonun yapışkan hale gelmeden kalıcı bir şekilde düşürülmesidir. Bu noktada daha dikkatli olmalı ve mevcut politikaları daha olgunlaştırarak devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı olacağını belirterek, "Ben de herkes gibi düşünüyorum. Piyasa faiz oranlarını çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum." dedi.

Çakar, mevduat piyasasında faiz oranlarının şu anda TL cinsinden yüzde 45-50 bandında olduğunu, kredi faiz oranlarının yüzde 45-55 arasında gidip geldiğini ifade etti.

Dolar faiz oranlarının kredilerde yüzde 9'lar civarında, Euro faiz oranlarının da yüzde 7,5-8 bandında olduğunu belirten Çakar, faiz oranlarının yıl sonuna kadar çok daha artarak devam edeceği kanaatinde olmadığını söyledi.

TBB Başkanı, Merkez Bankası'nın faiz artırım sürecini piyasa beklentisi doğrultusunda muhtemelen ocak ayı itibarıyla tamamlayacağını düşündüğünü ifade ederek, "Fed'in mayıs, haziran itibarıyla faizleri yavaş yavaş aşağı doğru çekeceğini düşünüyorum.

ECB de faizleri düşürecek. Bütün dünyada faiz artırım sürecinin sonuna gelindiğini söyleyebiliriz." dedi.

Çakar, faiz indirim sürecinin ülkede de son çeyrek içerisinde başlamasını beklediğini belirtti. Faiz indirim sürecinde Merkez Bankası'nın veri setiyle hareket edeceğini tahmin ettiğini söyleyen Çakar, enflasyon oranına göre hareket etmesini umduğunu dile getirdi.

Yapışkan enflasyonun yönetiminin hayati önemde olduğunu belirten Çakar, selektif kredi politikasına devam edilmesi gerektiğini ve YTAK kredilerinin önemli olduğunu vurguladı. Reeskont üst limitlerinin artırılmasının da önemli olduğunu ifade etti.