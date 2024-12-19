Türkiye Bilişim Derneği'nden “Dijital Geleceğe Yolculuk” Adımı

Türkiye'nin dijital dönüşümde attığı adımlar, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenecek olan 41. Ulusal Bilişim Kurultayı ile devam ediyor.

Bu heyecan verici buluşmanın teması “Dijital Geleceğe Yolculuk” olacak ve etkinlik 19-20 Aralık tarihlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) gerçekleşecek.

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’ye göre bu etkinlik, kamu ve özel sektörün liderleri, akademisyenler, öğrenciler ve teknolojiye ilgi duyan herkes için bir araya gelme fırsatı sunuyor. Bu kapsamda 2,500'den fazla katılımcı bir araya gelecek.

Aktepe, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri için bilişimin öncelikli alanlardan biri olması gerektiğini vurgulayarak şu sözleri sarf etti:

Teknolojiyi etkin kullanan ülkeler, sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda toplumsal refahı da hızlandırıyor. Yapay zeka, kuantum bilişim ve enerji teknolojileri gibi yenilikçi alanlar geleceği şekillendirecek. Türkiye’nin bu yeniliklere ayak uydurması, rekabet avantajı sağlarken kalkınma hedeflerini de destekleyecek.

Gençler ve Kadınlar Sahnede

Kurultayda, TBD Genç Bilişimciler Kurultayı ile genç yetenekler de sahne alacak. Ödül törenlerinde ise, Yaşam Boyu Hizmet, Bilişim Hizmetçileri ve Bilim Kurgu kategorilerinde kazananlar belli olacak.

Etkinlik boyunca gerçekleştirilecek oturumlar şu şekilde:

Akıllı ve Yeşil Teknolojiler

Yeni Nesil Siber Güvenlik

Teknolojide Kadın

Engelsiz Bilişim

Tekno Girişimcilik Ekosistemi

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